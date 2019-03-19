Son Dakika Haberleri: Bağışlanan Organlarıyla Umut Oldu

Bağışlanan Organlarıyla Umut Oldu

1 saat önce

DENİZLİ'de, beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Mehmet Aydınhan'ın (61) bağışlanan 2 böbreği ve karaciğeri, Aydın ile İzmir'de organ bekleyen hastalara nakledilecek.

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DENİZLİ'de, beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Mehmet Aydınhan'ın (61) bağışlanan 2 böbreği ve karaciğeri, Aydın ile İzmir'de organ bekleyen hastalara nakledilecek.

Merkezefendi ilçesinde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Mehmet Aydınhan geçen pazar günü, ani bilinç kaybı şikayetiyle Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aydınhan'ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Aydınhan'ın 2 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. 

Servergazi Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi yetkililerinin görüştüğü aile, Mehmet Aydınhan'ın organlarını bağışlandı. Aydın ve İzmir'den gelen ekipler de organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere Aydınhan'ın 2 böbreği ile karaciğerini teslim aldı. Karaciğer,  İzmir Kent Hastanesi'ne, 2 böbrek ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve İzmir Ege Üniversitesi Hastaneleri'ne götürüldü.  Mehmet Aydınhan'ın kalbi, nakile uygun bulunmadığı için alınmadı.

'ORGAN NAKLİ HAYATİ ÖNEME SAHİP'

Denizli İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Berna Öztürk, organ bağışının hayati öneme sahip olduğunu belirterek, "Ülkemizde binlerce vatandaşımız yaşamını sürdürebilmek için organ beklerken, organ bağış sayılarının beklentinin çok altında olduğunu biliyoruz. Bunun için bu ayın başında 'Denizli'de Her Bağış Yeni Bir Hayat' projesine başladık. Projemiz kapsamında organ bağışının önemini anlatmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı organ bağışında bulunmaya, davet ediyoruz. Denizli halkının da desteğiyle ilimizdeki organ bağış sayılarını arıracağız. Aydınhan Ailesi'ne çok teşekkür ediyorum. Acılarını bir kenara bırakıp, organ bağışında bulunarak organ bekleyen hastalara umut oldular" dedi.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:02 Kaynak: DHA

İzmir, Denizli, Güncel
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