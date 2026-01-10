Bağlamış'tan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bağlamış'tan Gazeteciler Günü Mesajı

Bağlamış\'tan Gazeteciler Günü Mesajı
10.01.2026 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KTB Başkanı Bağlamış, gazetecilerin özverisini vurgulayarak, 10 Ocak'ı kutladı.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış; zor şartlar altında dahi büyük bir özveriyle görev yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti. Başkan Bağlamış mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Doğru ve ilkeli haber almamız için yoğun gayret gösteren, zorlu şartlarda emek veren, daha adil bir dünya için çaba sarf eden gazetecilerimizin gününü tebrik ediyorum. Gazetecilik sadece bir meslek değil, aynı zamanda büyük bir fedakarlığın hikayesidir. Görevi başında hayatını kaybeden gazeteci dostlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, görevine devam eden tüm gazetecilerimize sağlık ve huzur dolu bir ömür temenni ediyorum. Bütün gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Gazeteciler Günü, Yerel Haberler, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bağlamış'tan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet’ten evlenecek çiftlere 500 bin lira hibe İşte şartlar Diyanet'ten evlenecek çiftlere 500 bin lira hibe! İşte şartlar
Hastane mescidine sığınan anne ve çocuklarından haber var Hastane mescidine sığınan anne ve çocuklarından haber var
Galatasaray mı Fenerbahçe mi İşte Olimpiyat Stadı’nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis’e sunuldu Aralarında Özgür Özel de var Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu! Aralarında Özgür Özel de var
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
Çılgın teklif Fenerbahçe, Lookman’ı almaya gidiyor Çılgın teklif! Fenerbahçe, Lookman'ı almaya gidiyor

10:03
5 ay süre verildi Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
09:29
Halep YPG’den tamamen temizlendi
Halep YPG'den tamamen temizlendi
08:35
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
08:11
Köşeye sıkışan YPG’den Halep kararı
Köşeye sıkışan YPG'den Halep kararı
07:53
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı
Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
07:43
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 10:53:43. #7.11#
SON DAKİKA: Bağlamış'tan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.