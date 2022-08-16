Bağlar Belediyesi Eğitim Merkezi'nden faydalanan 55 öğrenci üniversiteli oldu - Son Dakika
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Bağlar Belediyesi Eğitim Merkezi'nden faydalanan 55 öğrenci üniversiteli oldu

16.08.2022 14:09
Bağlar Belediyesi Eğitim Merkezi'nden faydalanan 55 öğrenci üniversiteli oldu

Bağlar Belediyesi Eğitim Merkezi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik eğitimlerden faydalanan 55 genç, üniversiteye yerleşti.

Bağlar Belediyesi Eğitim Merkezi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik eğitimlerden faydalanan 55 genç, üniversiteye yerleşti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2019'da öğrencilere destek amacıyla ücretsiz olarak faaliyete başlayan merkez, üniversite adaylarının hedeflerine ulaşması için katkı sunmaya devam ediyor. Merkezde eğitim gören 55 öğrenci yaptıkları tercihler neticesinde üniversitelerin farklı bölümlerine yerleşti.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, üniversite sınavlarına hazırlanmak için yeterli maddi imkana sahip olamayan öğrencilerin önünü açmaya devam edeceklerini belirtti.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da birçok gencin üniversite hayaline kavuşmasına vesile oldukları için mutluluk duyduklarını ifade eden Beyoğlu, yeni döneme ilişkin kayıtların başladığını ve 30 Ağustos'a kadar devam edeceğini belirtti.

Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Sunduğumuz imkanlar ve hayata geçirdiğimiz bu modern eğitim merkeziyle eğitimde bir anlamda fırsat eşitliğinin oluşmasına vesile olduk. Son 3,5 yılda 200'den fazla öğrencimiz burada iyi eğitim alarak istediği üniversitelere ve bölümlere yerleşti. Bu yıl bu başarı devam etti. Öğrencilerimiz adına çok mutluyuz. Yeni dönemde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Milletin kaynaklarını milletin evlatları için seferber etmeye devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

Beyoğlu, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağlar Belediyesi Eğitim Merkezi'nden faydalanan 55 öğrenci üniversiteli oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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