Bahama bayraklı kruvaziyer "Serenissima" Alanya'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahama bayraklı kruvaziyer 'Serenissima' Alanya'da - Son Dakika

Bahama bayraklı kruvaziyer "Serenissima" Alanya'da

6 saat önce

Bahama bayraklı "Serenissima" adlı kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Bahama bayraklı "Serenissima" adlı kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Mısır'dan gelen ve Alanya Limanı iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 91 yolcu ve 52 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan personel ve yolcular, Hudutlar Sahil Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında termal kamerayla kontrol edildi.

Turistler, ilçe merkezi ile tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret etti.

"Serenissima" kruvaziyerinin, akşam saatlerinde Mısır'a gitmek üzere demir alması bekleniyor.

Bahama bayraklı kruvaziyer Serenissima Alanya'da

Antalya, Bahama, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da ilk yeşil erik hasadı kilosu 500 TL'den Dubai'ye gönderildi
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar İran'da 91 yaşındaki koronavirüs hastası, tedavisinin ardından taburcu edildi

Son Dakika Haberleri
21:13 EDİRNE 57'nci Alay korteji, Keşan'a ulaştı
21:10 Süper Lig: Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
21:10 Derbi ikinci kez seyircisiz oynandı
21:08 Tren garına elektrik sağlayan kablo yakılınca bölgeye 3 saat elektrik verilemedi
21:08 Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 21:14:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahama bayraklı kruvaziyer "Serenissima" Alanya'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]