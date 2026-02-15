Bahar havası kısa sürecek! Tarih verildi, sağanak geliyor - Son Dakika
Son Dakika
Yaşam

Bahar havası kısa sürecek! Tarih verildi, sağanak geliyor

Bahar havası kısa sürecek! Tarih verildi, sağanak geliyor
15.02.2026 10:49
Libya kaynaklı lodosla birlikte Türkiye genelinde şubat ortasında bahar sıcaklıkları yaşanırken, hafta başından itibaren sağanak yağış ve serin hava yeniden etkili olacak.

Kutup soğukları ve yoğun yağışların ardından Türkiye, Libya üzerinden gelen lodosun etkisiyle adeta bahar havasına teslim oldu. Şubat ortasında nisan ve mayıs aylarını aratmayan sıcaklıklar yeni haftayla birlikte yerini yeniden serin ve yağışlı havaya bırakacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre yalancı bahar etkisini bugün de sürdürüyor. Özellikle batı bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkıyor. İstanbul ve Ankara'da termometreler 20 dereceyi gösterirken, Sakarya, Kocaeli ve Bursa çevrelerinde 25 dereceye kadar yükseliyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında ise hava sıcaklığı 22-23 derece seviyelerinde seyrediyor.

LODOS FIRTINAYA DÖNÜŞECEK

Libya üzerinden gelen lodos, Ege, Marmara ve Batı Akdeniz ile Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında kısa süreli kuvvetli fırtına oluşturacak. Rüzgar hızının saatte 70 kilometreye ulaşması bekleniyor. Uzmanlar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

SALI GÜNÜ SAĞANAK GELİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yalancı bahar havasının salı günü (17 Şubat) itibarıyla yerini sağanak yağışlara bırakacağını belirtti. AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altındadır. Bu nedenle önümüzdeki bir hafta boyunca rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetlenerek yer yer fırtına (30-60 km/s) şeklinde esmesi beklenirken aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor"

9 İLE SARI KODLU UYARI

MGM; Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yetkililer, bu illerde ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı tedbir alınmasını istedi.

ÇÖL TOZU TAŞINACAK

Öte yandan lodosun, batı ve güneydoğu bölgelerine çöl tozu taşıması bekleniyor. Uzmanlar, özellikle solunum rahatsızlığı bulunan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye genelinde etkili olan yalancı bahar, yeni haftayla birlikte yerini daha serin ve yağışlı havaya bırakacak. Özellikle Marmara Bölgesi ve İstanbul'da sıcaklıklar pazartesi gününden itibaren kademeli olarak gerilemeye başlayacak.

Batı illerinde yarın başlayacak yağışlar, salı günü tüm yurda yayılacak. Salı günü Ege ve Akdeniz'de kuvvetli sağanaklar etkili olacak. Çarşamba günü ise sıcaklıklar daha da düşecek; iç ve doğu bölgelerde kar yağışının görülmesi bekleniyor.

Sağanak Yağmur, Hava Durumu, Türkiye, Gündem, Güncel, Libya, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
