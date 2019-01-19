Son Dakika Haberleri: Bahçeli'den Fazıl Say Konseri Yorumu

Bahçeli'den Fazıl Say Konseri Yorumu

57 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'li Senatör Graham ile Fazıl Say konseri izlemesinden memnuniyet duydum. Sanatın siyasetteki sertlikleri yumuşatacağı, hoşgörü ve muhabbet bağlarını güçlendireceği kanaatindeyim" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'li Senatör Graham ile Fazıl Say konseri izlemesinden memnuniyet duydum. Sanatın siyasetteki sertlikleri yumuşatacağı, hoşgörü ve muhabbet bağlarını güçlendireceği kanaatindeyim" dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, basın mensuplarının sorusu üzerine yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'li Senatör Graham ile Fazıl Say konseri izlemesinden memnuniyet duydum. Sanatın siyasetteki sertlikleri yumuşatacağı, hoşgörü ve muhabbet bağlarını güçlendireceği kanaatindeyim. Gerçekten memnuniyet duydum. ABD'li Senatörün ülkemizin güzelliklerini tanıyıp görmesi bakımından özel bir manası olduğu düşüncesindeyim. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın Fazıl Say'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etmesini de anlamlı buldum. Sanatın siyasetteki sertlikleri yumuşatacağı, hoşgörü ve muhabbet bağlarını güçlendireceği kanaatindeyim. Bu konuda bir temennim ve tavsiyem var. Cumhurbaşkanı, Tuluyhan Uğurlu'yu da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet edip Türk senfonisini, bir diğer adıyla büyük Türkiye senfonisini dinleyip dinletirse çok anlamlı, çok değerli, çok isabetli olur inancındayım" ifadelerini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:41 Kaynak: İHA

Politika
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