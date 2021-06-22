Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu - Son Dakika

Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu
22.06.2021 11:29
Parti grubunda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, İzmir'deki HDP il binasına düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren Deniz Poyraz için "Öldürülen Deniz Poyraz milis işbirlikçisidir. Terör örgütüne eleman devşiriyorlardı" ifadelerini kullandı.
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22.06.2021 11:40:06. #1.11#
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