Üye Girişi
Bahçeli'den 'Kıbrıs' açıklaması - Son Dakika

Bahçeli'den 'Kıbrıs' açıklaması

26.07.2021 15:01
Bahçeli'den 'Kıbrıs' açıklaması, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, 20 Temmuz 2021'de açıkladığı Cumhurbaşkanlığı binası ile parlamento binası yapılma hedefi betonlaşmanın, yeni bir inşaat hamlesinin değil, bağımsız bir devlet halinin ilk harcıdır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, 20 Temmuz 2021'de açıkladığı Cumhurbaşkanlığı binası ile parlamento binası yapılma hedefi betonlaşmanın, yeni bir inşaat hamlesinin değil, bağımsız bir devlet halinin ilk harcıdır. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın siyasi ve stratejik sonucu 47 yıl sonra vasat bulmuş, Kıbrıs Türk devleti ufukta görünmüştür" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 60 yıldır Kıbrıs meselesinin ülke ve dünya gündeminin ağırlık merkezi olduğunu bildirdi. Kıbrıs Türklüğünün hak ve çıkarlarıyla, eşitliğe ve egemenliğe dayalı devlet ve toplum hedefinin sürekli engellendiğini ve yokuşa sürüldüğünü belirten Bahçeli, "Yunanistan takviyeli Rum kesiminin iyi niyetten uzak tavrı Kıbrıs'ta adil, kalıcı, hakkaniyetli ve sürdürülebilir nitelikli çözüm ikliminin yeşermesini sabote etmiş, bilahare çıkmaza sürüklemiştir. Bugüne kadarki tecrübelerle somutlaşan yalın gerçek şudur: Kıbrıs'ta çözümden korkan, barış ve uzlaşmadan kaçan yegane taraf Rumlar olmuştur. Rumların uzlaşmaz tutumu tüm müzakere etaplarını boşa düşürmüş, sekteye uğratmıştır. Rumların, Ada'nın tek sahibi gibi hareket etmesi, üstelik ve küstahça Kıbrıs Türklüğüne azınlık muamelesi yapması tarihi gerçeklerle bağdaşmayan, coğrafyanın ruhuyla örtüşmeyen bir hezeyan, bir çarpıklık, bir densizliktir" dedi.

'HERKESÇE KABUL EDİLMELİ'Bahçeli, bu nedenle Kıbrıs'ta ortaklık devleti kurulmasının bugünkü ortamda imkansız bir hale geldiğini belirterek, "Bunun faili de AB ve ABD'nin önyargılı siyasetinden güç alan Rum-Yunan zihniyetidir. Kıbrıs Türklüğü kendi kaderini kendi tayin etmeye, kendi göbek bağını kendi kesmeye hazırdır, buna da kararlıdır. Kurulan müzakere masalarını dağıtan, uzlaşmaya yanaşmayan, çözüm ümitlerini dinamitleyen Rumların tüm çabaları beyhudedir. Kıbrıs'ta iki ayrı devlet varlığı artık herkesçe kabul edilmelidir. AB'yle birlikte ABD'nin, bunun yanında Rum-Yunan ortaklığının iki devletli çözüm teklifini kabul etmemesi, Kıbrıs Türklüğü için önemsiz bir ayrıntıdan ibarettir. 46 yıl kapalı halde tutulan Maraş'ın mülkiyet haklarına riayet edilerek açılması, bu açılımın Kapalı Maraş'ın yüzde 3,5'una tekabül eden pilot bir bölgede başlayacak olması pek çok çevreyi rahatsız etmektedir. Yeni mağduriyetlerin oluşmasına ortam açmadan, dahası var olan mağduriyetleri gidermek suretiyle Kapalı Maraş'la ilgili müspet tasarrufun isabetli ve yerinde bir karar olduğu tartışmasızdır. ABD'nin ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu açılımı reddeden açıklamaları ise Türk milleti nezdinde yok hükmündedir. Egemenliğin ve mülkiyet haklarının üzerinde hiçbir ülke, hiçbir uluslararası kuruluş olamayacaktır" diye konuştu.'CUMHURBAŞKANLIĞI BİNASI, BAĞIMSIZ BİR DEVLET HALİNİN İLK HARCIDIR'Bahçeli, Kıbrıs Türklüğünün iradesine sahip çıkacağını, Türkiye'nin de sonuna kadar arkasında duracağını bildirdi. Herkesin hesabını buna göre yapmak zorunda olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti: "Kıbrıs Türk devletinin tezahürü geri dönülemez bir amaçtır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, 20 Temmuz 2021'de açıkladığı Cumhurbaşkanlığı binası ile parlamento binası yapılma hedefi betonlaşmanın, yeni bir inşaat hamlesinin değil, bağımsız bir devlet halinin ilk harcıdır. Bilerek ya da bilmeyerek bu gerçeği anlamakta direnen içimizdeki ENOSİS işbirlikçilerinin ne söylediğinin, neye hizmet ettiklerinin hiçbir kıymeti de yoktur. Özellikle Kıbrıs Türk devletinin ayak sesini duyan fiili AKEL mensubu, aynı zamanda uyuyan mason ve komünist Mustafa Akıncı'nın istismar ve inkar yüklü beyanatları EOKA militanlığına özendiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. MHP, Kıbrıs Türklüğünün eşit egemenliğe dayanan, eşit uluslararası statüsünü tescil edecek tarihi ve stratejik kararını sonuna kadar desteklemektedir. Emperyalizmin fonladığı, Türkiye düşmanlığı hususunda adeta yarışa giren satılmış bir kısım medyanın, bu medyanın devşirilmiş kalemlerinin ne yazdığı, neyi propaganda ettiği bizim nazarımızda değersizdir. Türkiye aleyhtarlarından para alanların aynı şekilde emir aldıkları, bununla da yetinmeyerek düşmanın kılıcını salladıkları ulu orta meydandadır."'ARTIK GERİYE DÖNÜŞ YOLU KAPANMIŞTIR'

Bahçeli, tek devletli çözüme karşı çıkan, Kapalı Maraş'ın açılmasına itiraz eden mihrakların ne dediğinden daha çok tarihin ve milletin iradesine kulak vermenin şart olduğunu, yapılanın da bu olduğunu belirtti. Bahçeli, "1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın siyasi ve stratejik sonucu 47 yıl sonra vasat bulmuş, Kıbrıs Türk devleti ufukta görünmüştür. Ok yaydan çıkmış, artık geriye dönüş yolu kapanmıştır. Dün de bugün de yarın da Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır. Tarihin akış istikametinin hilafına kürek çekmek boşuna bir emektir. Kıbrıs Türklüğünün istikbalini Türkiye ile birlik ve dayanışma içinde düşünen Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın duruşu sağlam, mücadelesi cesur ve takdire şayandır. Bu düşüncelerle Sayın Ersin Tatar'a göstermiş olduğu yakın ilgiden, samimi ev sahipliğinden ve şuurlu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor KKTC hükümetiyle birlikte üstün başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, -


Bahçeli'den 'Kıbrıs' açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi, Parlamento, İnşaat, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bahçeli'den 'Kıbrıs' açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bruno Fernandes'in 'kopyası' ilan edilen Jendoubi'nin, şimdi de Mesut Özil'le olan benzerliği dikkat çekti 16:02 Bruno Fernandes'in 'kopyası' ilan edilen Jendoubi'nin, şimdi de Mesut Özil'le olan benzerliği dikkat çekti Dolmuşun çarptığı genç kız olanları anlattı: Minibüsle çarpıp hakaret ettiler, zorla başörtüsünü çıkardılar 15:51 Dolmuşun çarptığı genç kız olanları anlattı: Minibüsle çarpıp hakaret ettiler, zorla başörtüsünü çıkardılar Beşiktaş'ın gizli kahramanı Sergen Yalçın'ın erkek kardeşi, Ghezzal'ın alternatifini Fransa'da buldu 15:17 Beşiktaş'ın gizli kahramanı Sergen Yalçın'ın erkek kardeşi, Ghezzal'ın alternatifini Fransa'da buldu
Oyuncu Mehmet Çelik, genç bir kızı taciz ettiği iddiasını tüm detayıyla anlattı 14:52 Oyuncu Mehmet Çelik, genç bir kızı taciz ettiği iddiasını tüm detayıyla anlattı Fenerbahçe, Arda Turan'ın yakın arkadaşı Aleix Vidal'ı istiyor 14:44 Fenerbahçe, Arda Turan'ın yakın arkadaşı Aleix Vidal'ı istiyor Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar 14:04 Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar
Danimarka'dan Türkiye'ye bunun için geliyorlar! Tarihi Hasankeyf'te tekne turları başladı, ücreti 25 lira 13:41 Danimarka'dan Türkiye'ye bunun için geliyorlar! Tarihi Hasankeyf'te tekne turları başladı, ücreti 25 lira 5 yaşındaki çocuğu istismar eden sapık yakalandı! Yakınları, görüntüleri emniyete veren aileyi tehdit etti 13:21 5 yaşındaki çocuğu istismar eden sapık yakalandı! Yakınları, görüntüleri emniyete veren aileyi tehdit etti

Son Dakika Haberleri
16:07 Kaçan kurbanlığı bulmaya giden Onur Eker'e ait olduğu iddia edilen görüntünün başka bir gence ait olduğu ortaya çıktı
16:02 Bruno Fernandes'in 'kopyası' ilan edilen Jendoubi'nin, şimdi de Mesut Özil'le olan benzerliği dikkat çekti
15:53 Oyuncu Emine Ün ve kız kardeşi Duygu'nun benzerliği sosyal medyada ilgi odağı oldu
15:18 Tunus'ta olaylar durulmuyor! Darbe karşıtları ile destekçileri birbirine girdi
15:17 Beşiktaş'ın gizli kahramanı Sergen Yalçın'ın erkek kardeşi, Ghezzal'ın alternatifini Fransa'da buldu
14:52 Oyuncu Mehmet Çelik, genç bir kızı taciz ettiği iddiasını tüm detayıyla anlattı
14:44 Fenerbahçe, Arda Turan'ın yakın arkadaşı Aleix Vidal'ı istiyor
14:35 Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var
14:33 Galatasaray'da oynamak istediğini belirten Morutan'ın menajerinden heyecan yaratan paylaşım
14:03 Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar
Kaçan kurbanlığı bulmaya giden Onur Eker'e ait olduğu iddia edilen görüntünün başka bir gence ait olduğu ortaya çıktı Kaçan kurbanlığı bulmaya giden Onur Eker'e ait olduğu iddia edilen görüntünün başka bir gence ait olduğu ortaya çıktı         
16:07
Oyuncu Emine Ün ve kız kardeşi Duygu'nun benzerliği sosyal medyada ilgi odağı oldu Oyuncu Emine Ün ve kız kardeşi Duygu'nun benzerliği sosyal medyada ilgi odağı oldu         
15:53
Denizde define peşine düştüler! Ellerinde dedektörle tatilcilerin düşürdüğü eşyaları aradılar Denizde define peşine düştüler! Ellerinde dedektörle tatilcilerin düşürdüğü eşyaları aradılar         
15:29
Otomobilin çarpması sonucu havaya fırlayan motosikletli genç hayati tehlikeyi atlattı Otomobilin çarpması sonucu havaya fırlayan motosikletli genç hayati tehlikeyi atlattı         
15:15
Tunus'ta hükümet feshedildi, halk soluğu sokaklarda aldı! Darbeyi organize eden ülkeden gelen kutlama mesajları dikkat çekti Tunus'ta hükümet feshedildi, halk soluğu sokaklarda aldı! Darbeyi organize eden ülkeden gelen kutlama mesajları dikkat çekti         
14:51
Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var         
14:36
Rooney'in evlilik hayatı tehlikede! Cinsel partideki fotoğrafları dışarıya sızdırıldı Rooney'in evlilik hayatı tehlikede! Cinsel partideki fotoğrafları dışarıya sızdırıldı         
13:52
Havuzda çocuğu boğulan acılı anne isyan etti: Cenaze arabası beni çiğnesin, çocuğuma sahip çıkamadım Havuzda çocuğu boğulan acılı anne isyan etti: Cenaze arabası beni çiğnesin, çocuğuma sahip çıkamadım         
13:39
Uğur Şahin'den tedirgin eden sözler: Aşının varyantlara karşı sağladığı koruma düşüyor Uğur Şahin'den tedirgin eden sözler: Aşının varyantlara karşı sağladığı koruma düşüyor         
13:11
Çin maçındaki galibiyet sonrası konuşan Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, tüm Türkiye'nin beğenisini topladı Çin maçındaki galibiyet sonrası konuşan Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, tüm Türkiye'nin beğenisini topladı         
13:04
Türkiye'de gündem olan Büyükşen cinayetinde aklanan Büşra'nın yaptığı Türkiye'de gündem olan Büyükşen cinayetinde aklanan Büşra'nın yaptığı "Hellalik" anketi görenleri şaşırttı         
13:02
Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın         
11:55
Köpeğe cinsel istismar! Tarlada yaşanan durumu fark eden kişi o anları kayda aldı Köpeğe cinsel istismar! Tarlada yaşanan durumu fark eden kişi o anları kayda aldı         
11:03
Yeni kabus senaryosu ABD'li uzmanlardan geldi: Üçüncü dünya savaşı 2034'te başlayacak Yeni kabus senaryosu ABD'li uzmanlardan geldi: Üçüncü dünya savaşı 2034'te başlayacak         
08:31
13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı 13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı         
08:30
Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi         
22:10
Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti         
19:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2021 16:18:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçeli'den 'Kıbrıs' açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement