Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu ve yakın çevresi istismarın dibini boylamış, siyasetlerini maskaraya çevirmiştir. Deprem enkazı üzerinde siyaset yapayım derken hamaset ve hamakat çukuruna yuvarlanmışlardır." dedi.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, İzmir'e "gavur" benzetmesi yapanların, depremle ilgili şerefsiz yorum getirenlerin vatana, millete, ülkeye kast etmiş hainler olduğunu ifade etti.

Yakalanan Türkiye düşmanları hakkında gerekli her türlü cezai işlemin yapılmasını isteyen Bahçeli, "Bunun yanında, CHP Genel Sekreteri'nin çadırlar üzerinden İzmir Belediyesini övüp AFAD'ı kötülemesi, bir başka CHP'linin 'Kendi binalarının güvenliğini sağlayamayan devlet kendi vatandaşlarının canını nasıl koruyacak' sorusunu sorması hakikaten utanç vesikasıdır." diye konuştu.

İzmir'de 4 ayrı merkezde bin 40 çadır kurulmuşken, bin 430'nun kurulum çalışması devam ederken, üstelik hiç kimseye evinin hasarlı olup olmadığı sorulmazken, CHP'lilerin asılsız ve temelsiz sözlerinin maksadının ne olduğunu öğrenmek isteyen Devlet Bahçeli, "CHP yönetimine soruyorum, sizde hiç mi izan, hiç mi insaf, hiç mi vicdan kalmadı?

Bu kadar mı küçüldünüz? Bu kadar mı düştünüz?" ifadelerini kullandı.

"Bir diğer asıl ve ana sorunun ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumu" olduğunu belirten Bahçeli, "CHP Genel Başkanı'nın depremden bir gün sonra afet alanına gidip siyasi propagandaya heves etmesi, mücadelenin merkezine İzmir Büyükşehir Belediyesini yerleştirmesi bir defa gafillik, ahlaki çarpıklık ve siyaset ayıbıdır." değerlendirmesini yaptı.

İzmir feryat ederken partizanlık yapmanın Kılıçdaroğlu'na ne kazandırdığını soran Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başı göğe mi ermiş, ayağı göle mi dönmüştür?

Bu nasıl bir sorumsuz üslup, nasıl çiğ ve ucube savrulma halidir?

Kahramanca mücadele eden AFAD, JAK, UMKE, AKUT, İnsani Yardım Vakfı ekiplerine, Soma'dan kalkıp gelen madencilere ne diyeceğiz?

Bakanlıklarımızın fedakarca çalışmalarını nereye koyacağız?

Görevlerini cansiperane yapan askerlerimizi, göz pınarlarından akan yaşlarla taş yığınlarını, moloz kalıntılarını bir umutla kaldıran kurtarma ekiplerimizi, hatta enkazı koklaya koklaya hayat kurtaran köpeklerimizi ne yapacağız?

Sorarım sizlere haklarını nasıl ödeyeceğiz?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının yerine getirmesi gereken görevlerini yapması lütuf mudur, bağış mıdır, ödül müdür?

CHP Genel Başkanı neyi ima ve ihsas etmenin arayışındadır? Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasına fitne sokmakla, ayrım varmış gibi sunmakla neyi amaçlamaktadır? Çorba dağıtmak tamam da ya arama kurtarma ekiplerinin çabalarını ne yapacağız, nasıl yorumlayacağız?

Kılıçdaroğlu ve yakın çevresi istismarın dibini boylamış, siyasetlerini maskaraya çevirmiştir. Deprem enkazı üzerinde siyaset yapayım derken hamaset ve hamakat çukuruna yuvarlanmışlardır.

Kılıçdaroğlu'na ve icazetli kurmaylarına büyük halk ozanımız Yunus Emre'nin şu dizeleriyle sesleniyorum; 'Bir bahçeye giremezsen durup seyran eyleme, bir gönül yapamazsan yıkıp viran eyleme.' Bir şey biliyorsanız konuşun ibret alalım, bilmiyorsanız susun da adam sanalım.

İnsan vardır, heybesinden zarafet ve lezzet akar, insan vardır, testisinden yalnızca çamur ve cehalet sızar. Kılıçdaroğlu çok dinleyenim var diyorsa, hemen sevinmesin, hemen havaya girmesin, ucuz malın alıcısı olmaz, ucuz etin yahnisi yenmez.

Ne güzel söylemiş Hz. Mevlana: 'Kargalar ötmeye başlayınca bülbüller susar.' 'Karga çöplüğe, bülbül de güle götürür.' Aynı Kılıçdaroğlu'nun, felaketin harabesi maşeri vicdanda kor gibi dururken, toplanan deprem vergileriyle ilgili yeni bir tartışma başlatması, bunun peşine tekraren düşmesi hiç kimse açısından sürpriz olmamalıdır.

CHP demek karanlık demektir, CHP demek uçurum demektir, CHP demek millete tepeden bakan kibir saltanatı, kifayetsiz muhterislik, aldatma ve yalan makinesi demektir.

Bu kireçlenmiş zihniyetin yaptığı tek şey milletin sırtına hançer sallamaktır."

-"Önümüzde meşakkat dolu bir süreç vardır"

Felaketlerle mücadele eden Türkiye'nin bir yandan da vahim bir salgına karşı direniş gösterdiğini ifade eden Devlet Bahçeli, Kovid-19 salgınının dünya genelinde tekrar tırmanışa geçtiğini söyledi.

"Anlaşılan önümüzde meşakkat dolu bir süreç vardır." diyen Bahçeli, ülkelerin yeniden kısıtlama tedbirlerini devreye aldıklarını hatırlattı.

Nefretin veba gibi yayıldığı bir ortamda Çin'in Vuhan kentinde nasıl çıktığı, nasıl ürediği hala muammalı olan bir virüsün kısa süre içinde insanlığı kuşattığını dile getiren Bahçeli, "Onlar ne yapar bilemem ama biz bu virüsü inşallah yeneceğiz. Bu virüse boyun eğmeyeceğiz. Ancak bizim de düşünmemiz, sorgulamamız, gerekirse özeleştiri yapmamız gereken pek çok şey olduğu açıktır. Sahte içkiden ölümlere bakınız, ihtilafların derinleşmesine, terör saldırılarına, cinayet, tecavüz ve taciz haberlerinin sıradanlaşmasına lütfen dikkat ediniz. Bunları normal karşılamak hiç mümkün mü?" diye sordu. Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bugünler geçer, döviz iner çıkar, enflasyon düşer kalkar, faiz derseniz onun da beli bükülür, ama birbirimizi kaybedersek, birbirimize çatık kaşlarla bakarsak, sıkılı yumruklarla mukabele edersek, coğrafyayı vatan yapan ruhumuzu emin olunuz kaybederiz.

Devlet kurmakla övünelim, ama geride yıkılan 16 Türk devletinden de ders alalım, sonuç çıkartalım. Misafiri olduğumuz bu dünyada birbirimizin külüne bile muhtacız.

Mutabakat varken münakaşa ayrık otudur.

İttifak varken ihtilafa düşmek akıl noksanlığıdır.

Toplumsal güveni ayakta tutmak varken kuşku ve kuruntuya yaslanmak ahmaklık işaretidir.

Siyaset demokratik bir rekabettir.

Nezaket ister, samimiyet ister, mertlik ister, adamlık ister, hadim ve halim bir şahsiyet ister, hepsinden önemlisi de vatan ve millet sevgisini vazgeçilmez değer addeder.

Bunlardan mahrum olanların siyasetleri ise çürük tahtaya çivi çakmaktan farksızdır.

Kovid-19'la mücadeleye hep birlikte katılırsak, kurallara aynen uyarsak, tedbirlere azami ölçüde riayet edersek cephemiz yıkılmayacak, varlığımız zarar görmeyecektir. Maske-mesafe-temizlik şartlarına bağlılık devamlı vurgulanırken, boğaza nazır mekanlarda cadılar bayramı düzenleyip vur patlasın çal oynasın demek en hafif tabirle pespayeliktir.

Cadı olmak için bayrama falan ihtiyaç yoktur.

İnsan ve toplum sağlığını riske atmak en vahim cadılık ve canilik değil midir?

Bir insanının vebaline ortak olmanın izahı nasıl yapılacaktır?

Şımarık bir şekilde davranarak hastalığı bulaştırmak cinayet olmayacak mıdır?

Maskeyi vicdana değil yüze takmak, mesafeyi ahlaki duyarlılıklara değil karşımızdaki insanlara geçici olarak koymak hepimizin görevidir.

İnancımıza göre, temizlik imandandır, insan yaratılmışların en şereflisidir.

O halde, biz bu Kovid-19'u alt ederiz, bu virüsü kesinlikle ezer geçeriz. Aşıysa inşallah buluruz, olmuyorsa bulanlardan alırız, gene de Kovid'e 'tamam' demeyiz. Hükümetimize, Sağlık Bakanımıza ve Bakanlık personelimize sonuna kadar güveniyor, hepsine teşekkür ediyoruz."

-"Karabağ, pazarlık konusu yapılmamalı"

Azerbaycan'ın haklı ve inanmış mücadelesinin günbegün sonuç aldığını belirten Bahçeli, Dağlık Karabağ'ın işgalin zincirlerinden hızla azat edildiğini söyledi.

Bahçeli, terör devleti Ermenistan'ın yine sivillere misket bombalarıyla, füzelerle saldırarak kansızlığının ve katilliğinin gereğini yaptığını ifade ederek, "Ne yapsalar boşunadır, Dağlık Karabağ Türk'tür, Türk kalacaktır." dedi.

"Çözüm olur mu olmaz mı bilemeyiz ama bize göre kesin çözüm askeri başarıdan sonra siyasi ve diplomatik müzakerelerle sağlanacaktır." ifadelerini kullanan Bahçeli, "Geçtiğimiz Nevruz Günü'nde PKK'lılarla halay çeken Paşinyan'ın sonu yaklaşmaktadır ve akıbeti terörist yoldaşlarıyla birlikte aynı karanlık dehlizdir.

Karabağ Türk'tür, Azerbaycan'dır, emanettir, ecdadın yadigarıdır.

Pazarlık konusu yapılmamalı, Türk milletinin fedakarlıklarıyla hak sahibine geçmelidir." diye konuştu.

(Bitti)