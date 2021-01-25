"Bahçeli'ye aşı yapan hemşire darbedildi" karikatürünü gerçekmiş gibi sunan Özlem Gürses özür diledi - Son Dakika

"Bahçeli'ye aşı yapan hemşire darbedildi" karikatürünü gerçekmiş gibi sunan Özlem Gürses özür diledi

25.01.2021 10:35

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye koronavirüs aşısı yapan hemşirenin darbedildiği şeklindeki mizah içerikli bir haberi programında gerçekmiş gibi anlatan gazeteci Özlem Gürses, sosyal medyada gündem oldu. Hatasını anlayan Gürses, özür metni yayınlayarak "Aktardığım haberin bir mizah haber olduğunu anladığımda gereken müdahaleyi yaptım" dedi.

Gazeteci Özlem Gürses, Halk TV'de yayınlanan programında, MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili mizah içerikli bir haberi gerçek olarak lanse edince sosyal medyada tepki çekti. Özlem Gürses'in bahsettiği haberde, 'Gülnaz Şırınga isimli hemşirenin Bahçeli'nin aşısını yaparken canını acıttığı için darbedildiği' yazıyordu.

Gürses'in gerçekmiş gibi sunduğu o karikatür:

'Bahçeli'ye aşı yapan hemşire darbedildi' karikatürü gerçekmiş gibi sunan Özlem Gürses özür diledi

"BAHÇELİ'YE AŞI YAPAN HEMŞİRENİN DARBEDİLDİĞİNİ BİLİYOR MUYDUNUZ?"

Gürses bu haberi gerçek sanarak konuğuna, "Siyasetin dili uzunca bir zamandır çok gergindi ve tansiyon çok yukarıdaydı. Yetmezmiş gibi sokağa da yansıdı. Bugün, çok olağanüstü bir haber okudum. Sayın Bahçeli'ye aşı yapan bir hemşire vardı. O hemşirenin darbedildiğini siz biliyor muydunuz? Ben de okudum ve aklım durdu. Numune Hastanesi acil servisinde tedavi altına alınmış bu hemşire hanım. Gülnaz Şırınga, 'Neye uğradığımı anlamadım. Arkamdan gelen 4 kişi aniden sopalarla vurmaya başladı. Kendisine vururken bir yandan da 'Canımızı acıtanın canına okuruz' diye bağırdıklarını söyledi. Sayın Bahçeli'ye aşı yaptığı için, onun canını acıttıklarını düşündükleri için bu kadıncağızı darbetmişler" dedi.

'Bahçeli'ye aşı yapan hemşire darbedildi' karikatürü gerçekmiş gibi sunan Özlem Gürses özür diledi

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bu sözlerin ardından Twitter'da konuyla ilgili yüzlerce tweet atıldı. "Memleketin en büyük trol'ü Özlem Gürses", "Gülnaz Şırınga'dan sonra Esra Enjektör'ün de Özlem Gürses'in arkadaşı olduğu anlaşıldı" gibi yorumlar yapılarak tiye alınan olayın ardından Özlem Gürses özür metni yayınladı.

"O İSİMDE BİR HEMŞİRE YOK"

Olayın büyümesi üzerine Sağlık Bakanlığı, "İddia edildiği gibi bir olay yaşanmadı. Ankara'da Gülnaz Şırınga isimli bir hemşire de yok" açıklamasında bulundu.

"MİZAH HABERİ OLDUĞUNU ANLADIĞIMDA GEREKLİ MÜDAHALEYİ YAPTIM"

Tüm bunların üzerine Özlem Gürses de bir özür metni paylaşıp şu ifadelere yer verdi: "Sevgili Twitter camiası, dün gece yayında yaptığım bir hata, sabahtan beri sosyal medyada bir şakanın konusu olmuş durumda... Doğrusu, ilk saatlerde ben de çok takılmadım, haklı eleştiri ve esprilerinize güldüm geçtim. Aktardığım haberin bir mizah haber olduğunu anladığımda da zaten gereken müdahaleyi yaptım ve o bölüm hiçbir biçimde paylaşılmadı. Ama anlıyorum ki mesele, ülkenin resmi kamu kurumlarını muhatap alacak kadar büyümüş vaziyette. O kadar ki Sağlık Bakanlığı'na sorulmuş, açıklamalar manşet yapılmış! Bizlerin ülkeyi yönetenlere ulaşma ve soru sorma şansımız olsa, doğrusu ben soru hakkımı başka konularda kullanmak isterdim. Bu hatam için tüm izleyicilerden, yayın konuğumdan, bu mizahı sayfasına taşıyan meslektaşlarımdan ve sizlerden özür dilerim."

Bahçeli'ye aşı yapan hemşire darbedildi karikatürünü gerçekmiş gibi sunan Özlem Gürses özür diledi

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Son Dakika Politika 'Bahçeli'ye aşı yapan hemşire darbedildi' karikatürünü gerçekmiş gibi sunan Özlem Gürses özür diledi - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: "Bahçeli'ye aşı yapan hemşire darbedildi" karikatürünü gerçekmiş gibi sunan Özlem Gürses özür diledi - Son Dakika
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