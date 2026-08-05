Bahçeli'den çerçeve yasaya ilk imza sonrası çarpıcı açıklamalar: Demirtaş'la düzenli olarak görüşür, hatırını sorarım - Son Dakika
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Bahçeli'den çerçeve yasaya ilk imza sonrası çarpıcı açıklamalar: Demirtaş'la düzenli olarak görüşür, hatırını sorarım

Bahçeli\'den çerçeve yasaya ilk imza sonrası çarpıcı açıklamalar: Demirtaş\'la düzenli olarak görüşür, hatırını sorarım
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine attığı ilk imzanın ardından, "Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir" dedi. Selahattin Demirtaş'la avukatları aracılığıyla görüştüğünü söyleyen Bahçeli, "Düzenli olarak görüşür, halini hatırını sorarım. O da bana selamlarını iletir. İyi bir hukukumuz var. Ayrıca kendisinin herhangi bir talebi veya isteği olup olmadığını da sorarım. " dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine ilk imzayı atmasının ardından Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'a açıklamalarda bulundu. Sürece dair önemli mesajlar veren Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş ve Abdullah Öcalan ile dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BU İMZA İLE BİN YILLIK KARDEŞLİĞİMİZ TESCİLLENMİŞTİR"

İki yıl önce Meclis'te yaptığı konuşmayla "Terörsüz Türkiye" sürecinin ilk adımını atan Bahçeli, yasa teklifine attığı imzanın ardından yaptığı değerlendirmede atılan bu adımın önemine değindi.

Bahçeli'den çerçeve yasaya ilk imza sonrası çarpıcı açıklamalar: Demirtaş'la düzenli olarak görüşür, hatırını sorarım

Bahçeli, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Attığımız bu imza hayırlı ve uğurlu olsun. Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türk’üyle, Kürt’üyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Meclis Başkanımıza teşekkür ediyorum."

"MECLİS BAŞKANININ YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARIN ÖNÜNE GEÇMEK DOĞRU DEĞİL"

Atılan adımları bir devlet projesi olarak nitelendiren Bahçeli, sürece ilişkin değerlendirmesinde "Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Son dönemdeki MHP grup toplantılarında bu sürece neden değinmediğine yönelik sorulara da açıklık getiren Bahçeli, şu yanıtı verdi:

"Bize zaman zaman soruyorlar; son grup konuşmalarında niçin ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine değinmiyorsunuz diye… Biz devlet adabına riayet ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımız süreci yakından takip ediyor. Sayın Meclis Başkanımız da konuya vaziyet ediyor. Biz de kendilerine destek veriyoruz. Onların yürüttüğü çalışmaların önüne geçmek doğru değildir."

Bahçeli'den çerçeve yasaya ilk imza sonrası çarpıcı açıklamalar: Demirtaş'la düzenli olarak görüşür, hatırını sorarım

"DEMİRTAŞ İLE AVUKATLARI ARACILIĞI İLE GÖRÜŞÜR, HATRINI SORARIM"

Röportajın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise Sinan Burhan'ın "Sayın Genel Başkan , Selahattin Demirtaş hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna verilen yanıt oldu.

Bahçeli bu soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmedim. Ancak avukatları vasıtasıyla düzenli olarak görüşür, halini hatırını sorarım. O da bana selamlarını iletir. İyi bir hukukumuz var. Ayrıca kendisinin herhangi bir talebi veya isteği olup olmadığını da sorarım. Demirtaş’la Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde birlikte çalıştık."

O ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Geçmişte yaptığı "Selahattin Demirtaş evine dönsün" açıklamasının hatırlatılması üzerine sözlerinin arkasında durduğunu belirten Bahçeli, açıklamalarını şu çarpıcı ifadelerle tamamladı:

"Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye’nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır."

Selahattin Demirtaş, Devlet Bahçeli, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Bahçeli'den çerçeve yasaya ilk imza sonrası çarpıcı açıklamalar: Demirtaş'la düzenli olarak görüşür, hatırını sorarım - Son Dakika

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