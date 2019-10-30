Bahçelievler'de Cumhuriyet coşkusu: Barış Pınarı Harekatına katılan özel harekatçılara canlı bağlanıp selam gönderdiler

İSTANBUL - Cumhuriyet'in ilanının 96. yıl dönümü, Bahçelievler'de coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile Bahçelievler'de bir dizi etkinlik düzenlendi. Resmi törenlerin ardından kamu binaları alanında düzenlenen Klasik Otomobiller Sergisi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Klasik otomobiller daha sonra topluca konvoy halinde Bahçelievler'in caddelerinde dolaştı. Kutlamalarda akşam gerçekleşen fener alayında ise, ilçe emniyet müdürlüğü önünde toplanan binlerce vatandaş, ellerinde meşaleler, omuzlarında 96 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı ile birlikte Adnan Kahveci Bulvarı üzerinden Milli Egemenlik Parkına kadar marşlar söyleyerek yürüdüler. Fener alayında Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve İlçe Emniyet Müdürü Veli Şengül de vatandaşlara eşlik etti.

Barış Pınarı Harekatı'na canlı bağlantı

Milli Egemenlik Parkı konser alanından kurulan canlı bağlantı ile Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Özel Harekat Birliğine destek mesajları yolandı ve asker selamı verildi. Birlik komutanı ile canlı görüntüyle konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Hepimizin duaları sizlerle, biz bugün burada rahat bir şekilde durabiliyorsak bu sizlerin sayesindedir. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Oradaki tüm arkadaşlara rabbim yardım etsin. Tüm Bahçelievler halkı olarak onlara minnettarız. Sizler orada çalışıyorsunuz, harekattasınız mücadele ediyorsunuz, tek amacınız var; ülkemizin birliği, beraberliği, yıkılmaması için, ezanımızın susmaması için, bayraklarımızın inmemesi için, namusumuzun çiğnenmemesi için, vatanımızın parçalanmaması için. Oradaki özel harekatçılarımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Milletimiz gönlü ferah olsun

İsmi açıklanmayan birlik komutanı ise, "Cumhuriyetimizin 96. yılında bu günlere gelmemizde büyük emek ve gayretleri olan başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının nezdinde tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu zaman kadar olduğu gibi, bundan sonra da devletimizin ve milletimizin bize verdiği tüm görevleri layıkıyla, onurumuzla ve şerefimizle yapmaya gayret edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Milletimiz gönlü ferah olsun. Başta Bahçelievler halkı olmak üzere, İstanbul'umuza ve sevenlerimize selamlar saygılar" dedi. Kutlamalar Koliva konseri ve havai fişek gösterisi ile sona erdi.