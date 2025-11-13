Bahçelievler'de İlginç Kaza - Son Dakika
Bahçelievler'de İlginç Kaza

13.11.2025 11:14
Kadın sürücünün aracı 9 araca çarpıp boşluğa düştü; bir kişi son anda kurtuldu.

Bahçelievler'de kadın sürücünün araçlara çarparak boşluğa uçtuğu kaza kameraya yansıdı. Güvenlik kamerasında otoparktaki bir kişinin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

5 METRELİK YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

İlginç kaza Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi İSPARK otoparkında yaşanmış, otoparktan çıkan kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince heyecanlanarak 9 araca çarpmıştı. Bariyerleri aşan araç, otopark alanının hemen yanında bulunan yaklaşık 5 metrelik yükseklikten aşağı boş bir alana düşmüştü. Kazada hafif yaralanan kadın sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İlginç kazanın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde otoparktan çıkan kadın sürücünün kullandığı araç, birden hızlanarak diğer araçlara çarpıyor. Bu sırada bir kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Demir bariyerleri aşan araç boşluk alana düşüyor.

Kaynak: İHA

Bahçelievler, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

