Aynı evde yaşadığı kadını öldürerek parçalara ayıran cani adamın kan donduran ifadesi: Keşke bu ayda yapmasaydım günah oldu, pişman değilim

İstanbul Bahçelievler'de kan donduran bir olay yaşandı. Rıza Beler (61) evinde tartıştığı Umıda Tulyaganova'yı (40) taşla öldürüp kollarını gövdesinden ayırdı, kestiği parçaları da çöp poşetlerine doldurarak buzdolabına koydu.

"NE OLUR NE OLMAZ DİYE TAŞI KOYDUM"

İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, öldürülen kadının cesedini bulurken Rıza Beler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen Beler, savcıya verdiği ifadede pişman olmadığını belirterek, "Cinayette kullandığım taşı olaydan 3 ay önce balkonun kapısına koymuştum. Umıda ile zaman zaman tartışıyorduk ne olur ne olmaz diye taşı koydum. Olaydan bir gün önce çektiğim krediyle ilgili tartışmıştık, eve haciz gelecekti bunun için bana kızıp, bağırıyordu" dediği kaydedildi.

"KEŞKE BU AYDA YAPMASAYDIM GÜNAH OLDU"

"Daha sonra o gidip uzandı" diyen Beler, "Ben de taşı alıp 5 defa kafasına vurdum. Bana 'Seni seviyorum aşkım ne olur yapma' diyordu. Sonra boğazını sıktım, hala sesi geliyordu. Öldürmek için epey uğraştım, belki bir saat uğraşmışımdır, dokuz canlıydı. Her yer kan olmuştu. Sonra kollarını kestim, amacım kokmaması için tamamen parçalayıp buzdolabına koymaktı. Denedim ama parçalayamayınca gidip testere aldım. Ertesi gün gidip para çektim banka borcunu ödeyip icrayı kaldırdım. Ramazan ayında öldürdüm. Keşke bu ayda yapmasaydım günah oldu. Pişman değilim üstüme geldi. Canım istedi yaptım. Olayı tasarlamadım" dedi.

TUTUKLANDI

Savcı Beler'in tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Sulh Ceza Hakimliği, Rıza Beler "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan tutuklandı.