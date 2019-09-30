Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de öğrencilerin taşınacağı okulda hazırlıklar sürüyor
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Bahçelievler'de öğrencilerin taşınacağı okulda hazırlıklar sürüyor

44 dakika önce

Bahçelievler'de ağır hasarlı tespit edilen Yenibosna Ortaokulu'nun yeni yapılan Piri Reis Anadolu Lisesi'ne taşınmasına karar verildi.

Bahçelievler'de öğrencilerin taşınacağı okulda hazırlıklar sürüyor, System.String[]

Bahçelievler'de ağır hasarlı tespit edilen Yenibosna Ortaokulu'nun yeni yapılan Piri Reis Anadolu Lisesi'ne taşınmasına karar verildi. Bahçelievler Belediyesi ekipleri, kısa süre önce yapımı tamamlanan Piri Reis Anadolu Lisesi'nde eğitim öğretim için hazırlıklara başladı. Okul baştan sona temizlenerek öğrencileri için hazır hale getiriliyor.


İstanbul'da yaşana depremde Bahçelievler'de 8 okulun hasar gördüğü tespit edildi. Hasar gören Ata Ortaokulu, Dedekorkut Anadolu Lisesi, Fikret Yüzatlı İlkokulu, Mimar Sinan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şirinevler Mehmet Şen İlkokulu, Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Org. Eşref Bitlis Ortaokulu ve Yenibosna Ortaokulu'nda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordine Başkanlığı Mühendisleri tarafından detaylı inceleme yapıldı. Yapılan çalışmanın ardından ağır hasarlı Yenibosna Ortaokulu ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde eğitime ara verilmesine karar verildi. Yenibosna Ortaokulu'nun yeni yapılan Piri Reis Anadolu Lisesine, Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nin ise Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulu'na taşınması kararlaştırıldı.


Bahçelievler Belediyesi ekipleri taşınma kararının ardından yeni yapılan ancak henüz eğitim öğretim faaliyetinin başlamadığı Piri Reis Anadolu Lisesi'nde hazırlık çalışmalarına başladı. Okul başta sona temizlenirken, eksikler de hızla giderildi. Belediye ekiplerinin okuldaki çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:12 Kaynak: İHA
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