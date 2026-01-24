Bahçelievler\'de Polyester Fabrikasında Yangın

İstanbul Bahçelievler'de bulunan polyester fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası sokakta oluşan panik sona erdi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Bahçelievler'de bulunan Doğu Sanayi Sitesi'nde bulunan bir polyester fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içeride bulunan bir ısıtıcı fabrikada bulunan muşambanın üzerine düşünce birden ortalık alev almaya başladı. Yangını gören çalışanlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına hemen müdahale ederek kontrol atlına aldı. Olayda can veya mal kaybı yaşanmazken, yaşanan durum çevrede kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Fabrikanın polyester fabrikası olması nedeniyle faciadan son anda dönüldü.

Yangın sonrası fabrikada maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.