Bahçelievler'de Polyester Fabrikasında Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Bahçelievler'de Polyester Fabrikasında Yangın

Bahçelievler\'de Polyester Fabrikasında Yangın
24.01.2026 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bahçelievler'deki polyester fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

İstanbul Bahçelievler'de bulunan polyester fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası sokakta oluşan panik sona erdi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Bahçelievler'de bulunan Doğu Sanayi Sitesi'nde bulunan bir polyester fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içeride bulunan bir ısıtıcı fabrikada bulunan muşambanın üzerine düşünce birden ortalık alev almaya başladı. Yangını gören çalışanlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına hemen müdahale ederek kontrol atlına aldı. Olayda can veya mal kaybı yaşanmazken, yaşanan durum çevrede kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Fabrikanın polyester fabrikası olması nedeniyle faciadan son anda dönüldü.

Yangın sonrası fabrikada maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bahçelievler, İstanbul, 3. Sayfa, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bahçelievler'de Polyester Fabrikasında Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı Bitlis'te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı
Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi
Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu 2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı 5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
Süper Lig devinde kriz Taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor Süper Lig devinde kriz! Taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor

14:55
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:41
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
14:39
Fenerbahçe’de neler oluyor Bitti denilen transfer iptal oldu
Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu
14:29
Bakan Şimşek’ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 15:14:57. #7.11#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de Polyester Fabrikasında Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.