Olay sonrası hastaneye kaldırılan Beyza Doğan 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Doğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu 'nda yapılan incelemenin ardından defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa 'ya gönderildi. Katil zanlısı Salim Tekin ise intihar girişiminin ardından hastaneye kaldırıldı. Tekin kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bahçelievler, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Saplantılı olduğu 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı vurarak öldüren katil zanlısı Salim Tekin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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