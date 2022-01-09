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Bahçeşehir Koleji 2022'ye buruk başladı - Son Dakika

Bahçeşehir Koleji 2022'ye buruk başladı

09.01.2022 20:35
Bahçeşehir Koleji 2022'ye buruk başladı

Ligin ilk yarısını ertelenen bir maç haricinde 8 galibiyet ve 6 mağlubiyetle tamamlayan Bahçeşehir Koleji, 16. haftada Beşiktaş'a Akatlar Spor ve Kültür Merkezi'nde konuk oldu.

Ligin ilk yarısını ertelenen bir maç haricinde 8 galibiyet ve 6 mağlubiyetle tamamlayan Bahçeşehir Koleji, 16. haftada Beşiktaş'a Akatlar Spor ve Kültür Merkezi'nde konuk oldu. İlk yarısı yakın geçen mücadelenin ikinci bölümünde rakibine diş geçiremeyen Bahçeşehir Koşeyi mücadeleden 82-69'luk mağlubiyetle ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji maça Langston Hall, Jamar Smith, Erkan Yılmaz, Sam Dekker ve Oğuz Savaş; ev sahibi Beşiktaş ise Kenan Sipahi, Isaiah Whitehead, Egehan Arna, Dedric Lawson ve Furkan Haltalı beşiyle başladı.

Beşiktaş mücadeleye Lawson'dan bulduğu sayılarla başlarken ilk 3 dakikalık bölümü 7-3 önde geçti. Çeyreğin bitimine 4 dakika 27 saniye kala gelen televizyon molasına 13-6 ev sahibi üstünlüğüyle girildi. Bahçeşehir molanın ardından da hücumdaki problemleri devam etti ve çeyreğin son 2 dakikasına girilirken skor 16-8'e geldi. Maçın ilk dörtte birlik bölümü 20-11 Beşiktaş üstünlüğüyle geçildi.

İkinci çeyreğe iki ekip de dengeli başladı ve ilk üç dakikanın sonunda skor 24-16'ya geldi. Kartal'ın hücumda inisiyatifi almasıyla oyun üstünlüğünü ele geçiren Bahçeşehir Koleji skoru 26-23'e getirince ev sahibi takım, devrenin bitimine 5 dakika 34 saniye kala molaya başvurdu. Moladan Egehan'ın üst üste üçlükleriyle dönen ve oyundaki üstünlüğü yeniden ele geçiren Beşiktaş, skoru 35-28'e getirdi ve bu kez molayı alan, ilk yarının sonuna 1 dakika 58 saniye kala Bahçeşehir Koleji oldu. Kırmızı Ejderhalar, moladan Smith'in üçlükleriyle döndü ve soyunma odasına 39-34'le girildi.

İkinci yarıya iyi başlayan taraf Beşiktaş oldu ve ilk üç dakikalık bölümü 46-37 önde geçti. Çeyreğin sonuna 4 dakika 45 saniye kala gelen televizyon molasına 50-42'yle girildi. Periyodun ikinci bölümünde Whitehead'le oyunun kontrolünü elinde tutan siyah-beyazlı takım, maçın son dörtte birlik kısmına 63-52 liderlikle girdi.

Son çeyreğe hücumda istediklerini yapmakta zorlanarak başlayan Kırmızı Ejderhalar erken bir mola aldı (65-56). Moladan iyi dönen taraf 10-2'lik seriyle Beşiktaş oldu ve son 6 dakikaya 72-58'lik skorla girildi. Siyah-beyazlılar maçın son bölümünde skor avantajını korudu ve Bahçeşehir Koleji sahadan 82-69'luk yenilgiyle ayrılarak bu sezon 7. mağlubiyetini aldı.

(İHA)

Bahçeşehir Koleji 2022'ye buruk başladı
Bahçeşehir Koleji 2022'ye buruk başladı
Bahçeşehir Koleji 2022'ye buruk başladı
Bahçeşehir Koleji 2022'ye buruk başladı
Bahçeşehir Koleji 2022'ye buruk başladı

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Kaynak: İHA

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