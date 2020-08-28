Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden yüzde 98,3'lük üniversiteye yerleşme başarısı - Son Dakika

Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden yüzde 98,3'lük üniversiteye yerleşme başarısı

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Bahçeşehir Koleji öğrencileri yüzde 98,3 oranında üniversiteye yerleşme başarısı gösterdi.

Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden yüzde 98,3'lük üniversiteye yerleşme başarısı, System.String[]

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Bahçeşehir Koleji öğrencileri yüzde 98,3 oranında üniversiteye yerleşme başarısı gösterdi. Öğrencilerin yüzde 27,50'si mühendislik, yüzde 19,07'si tıp, yüzde 12,05'i hukuk bölümlerini tercih ederken, yüzde 36,68'i ise diğer bölümlere yerleşti. Sınava birkaç ay kala geçilen uzaktan eğitim döneminde uygulamaları ve ders içerikleriyle öğrencilerini destekleyen Bahçeşehir Koleji, Yapay Zeka Tabanlı Kişiye Özgü Öğrenme Platformu Metodbox ile uzaktan eğitim döneminde de öğrencilerine kapsamlı bir yönlendirme sundu

"ÜNİVERSİTEYE GİDEN YOL YAPAY ZEKA TABANLI METODBOX İLE ÇİZİLİYOR"

Bahçeşehir Kolejine özel bir sistem olan YKS Tam Hazırlık Sistemi ile sınava hazırlanan öğrencilerin, her yıl hedefledikleri üniversitelere %100'e yakın oranlarda yerleştiğini kaydeden yetkililer, Metodbox'ın ise değerlendirme bölümünde öğrencilere katkı sunarak hedeflerine ilerlemeleri için destek olduğunu belirtti. Öğrenciler henüz yolun başında rehber öğretmenleriyle birlikte hedeflerini belirlerken, hedef, Metodbox'a kaydediliyor. Metodbox, makine öğrenmesiyle öğrencinin çözdüğü ve çözemediği sorulardan hareketle yol haritasını güncelliyor. Öğrenciler bu sistemle hedefledikleri üniversiteler için gerekli hazırlıkları eksiksiz olarak tamamlıyorlar."UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE YKS HAZIRLIKLARI TEKNOLOJİ DESTEĞİYLE ARTARAK DEVAM ETTİ"YKS başarılarının uzaktan eğitim süreciyle birlikte gözle görülür şekilde arttığını söyleyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, bu başarının arkasında öğrencileri hedeflerine göre yönlendiren yapay zeka tabanlı kişiye özgü öğrenim platformları Metodbox'un büyük payı olduğunu vurguladı. Özlem Dağ sözlerine şöyle devam etti: "Bahçeşehir Koleji olarak Ulusal Sınavlara Tam Hazırlık Sistemi'miz çerçevesinde LGS ve YKS'de her yıl çok başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Her yıl hem bireysel hem toplam başarı yüzdemiz yüksek. Kişiye Özgü Öğretim Modeli'mizle öğrencilerin öğrenme hızlarına göre içerik sunuyoruz, çok yönlü gelişimi ve düşünme becerilerini artıran STEM+A eğitimiyle çok yönlü gelişim sağlıyoruz ve sınava yönelik yoğun hazırlık programını içeren Ulusal Sınavlara Tam Hazırlık Sistemleri'mizle öğrencilerimizi ulusal sınavlara tam hazır hale getiriyoruz. İkinci dönem itibarıyla, tüm bu eğitim modellerimizi yapay zeka ile destekleyen ve iki yıldan bu yana kullandığımız yapay zeka tabanlı kişiye özgü öğrenim platformumuz Metodbox, öğrencilerimizin ana platformu haline geldi. Metodbox öğrencilerimize belirledikleri hedeflere giderken rehberlik ediyor. 360 derece uzaktan eğitim anlayışımız başarıyı getiriyor.""YAPAY ZEKA İLE KİŞİYE ÖZGÜ ÖĞRENİM BAŞARIYI GETİRDİ"Özlem Dağ, uzaktan eğitim sürecinin akademik başarıyı olumsuz etkileyeceği görüşünün aksine, Bahçeşehir Kolejinde uygulanan KÖM'ün yapay zeka teknolojisiyle birleştirilmesiyle bu başarının dikkat çekici şekilde arttığını kaydetti. Sınavlarda başarıyı getiren bu sistemi yapay zeka tabanlı Metodbox platformuna aktardıklarını söyleyen Dağ, hedef belirlendikten sonra Metodbox'ta yapay zeka teknolojisiyle öğrencinin kazanım eksikliklerinin tam zamanlı olarak tespit edildiğini, öğrencinin platformda bulunan binlerce video, destek ve takviye içerikleriyle eksik olduğu kazanımları güçlendirdiğini belirtti. Özlem Dağ, uzaktan eğitim sürecinde sınava hazırlanan öğrencilerin kendi öğrenme sorumluluklarını alarak, kendilerine özel çalışma programlarını tespit ettiklerini de anlattı. Sınav hazırlık sürecindeki 8- 12'inci sınıf öğrencileri için deneme sınavlarının, yüz yüze eğitimde olduğu gibi devam ettiğini söyleyen Dağ, her sene hem LGS hem YKS'de Benzer Soru Kitapçığı yayınlıklarını belirtti. Dağ, sınavlara katılımın uzaktan eğitim sürecinde de ortalama %90'nın altına hiç düşmediğini vurguladı."DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİNE BURSLU KABUL ALIYORLAR"

YKS'de gösterdikleri başarının yanı sıra dünyanın önde gelen üniversitelerinden de burslu kabul alan Bahçeşehir Koleji mezunlarının; Massachusetts Institute of Technology (M.I.T), Stanford University, Yale University, Rice University, Brown University, University of British Columbia, Rochester Institute of Technology, Northwestern University, Durham University, University of Manchester, Darthmouth College, University of Tubingen, Bucknell University, Ecole Polytechnique, Delft University of Technology, Georgia Institute of Technology, Hong Kong University of Science and Technology ve The Hong Kong Polytechnic University gibi prestijli üniversitelerde burslu olarak öğrenim gördüğü kaydedildi.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Bahçeşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 11:51 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden yüzde 98,3'lük üniversiteye yerleşme başarısı - Son Dakika

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