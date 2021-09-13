Bahçeşehir Üniversitesi'nden yöresel tarıma büyük destek - Son Dakika

Bahçeşehir Üniversitesi'nden yöresel tarıma büyük destek

ORDU - Bahçeşehir Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO), işbirliğinde Ordu'da, gençler ve kadınların tarımdaki rolü ve kooperatifçilik konularında, 'Yöresel Ürünler, Gastronomi ve Kooperatifçilik' temasıyla çalıştay düzenledi.

Ordu-Giresun Bahçeşehir Koleji Enver Yücel Kampüsü'nde düzenlenen çalıştaya, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Orta Asya Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, BAU Global ve Birleşmiş Milletler UNITAR Türkiye Başkanı Enver Yücel, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

BAU ve FAO işbirliğinde düzenlenen çalıştay aracılığıyla kadınların ve gençlerin akıllı tarım uygulamaları, dijital tarım ve sürdürülebilir gıda sistemleri ile ilgili teknolojilerin süreçlere aktif olarak dahil edilmesi amaçlanıyor. Bu sayede tarım ürünlerinin ülke kalkınmasına maksimum fayda ile dahil edilmesi, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunması, tarımda yenilik ve inovasyonun aile işletmelerine de ulaştırılması hedefleniyor.

"Üretilen ürünler dünya pazarına sunulacak"

Çalıştayda konuşan Ordu Valisi Tuncay Sonel, Bahçeşehir Üniversitesi'ne, FAO'ya ve emeği geçenlere teşekkür etti. Ordu'nun 19 ilçesinde belediyeler, kaymakamlıklar, Bahçeşehir Üniversitesi Tarım Müdürlüğü ve FAO'nun kooperatifçilik konusunda güzel bir program hazırlandığını belirten Sonel, 19 ilçede son bir yıl içinde 13 kadın kooperatifin kurulduğunu söyledi. Vali Sonel, "İnanıyorum hanım kardeşlerimiz bu kooperatif konusunda başarılı olacaklar, orada ürettikleri ürünleri dünya pazarına sunacaklar. Bu sayede hem aile hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacaklar" dedi. Vali Sonel, katkılarından dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e yurtiçinde ve yurtdışında binerce öğrenciye hitap eden BAU Global Başkanı Enver Yücel'e ve emeği geçenlere de teşekkür etti.

"Projeyi Türkiye genelinde teşvik edebiliriz"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de, "Bugün burada çok güzel, çok hayırlı ve faydalı bir proje yürüyor. İşin içine tabi bir üniversite girerse daha da mükemmel oluyor. Bahçeşehir Üniversitesi bu noktada çok başarılı, uluslararası anlamda kendini ispat etmiş, çok güzel projelere imza atmış bir üniversite. Ordu'da çok değerli bir başlangıcı yapıyoruz. Enver Yücel Giresunlu ama biz onu uluslararası görüyoruz. Burada da Ordu ve Giresun birlikteliğini çok iyi vurgulayan bir projenin içerisindeyiz. Aslında bunu tüm Karadeniz'de hatta Türkiye'de teşvik edebiliriz, mükemmel bir proje bu" şeklinde konuştu.

"Eğitimlerimiz ile kadınlarımıza ürünlerini nasıl dünyaya pazarlayabileceklerini öğreteceğiz"

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise, düzenlenen etkinliğin kadın kooperatiflerin ürettikleri ürünleri dünya pazarına çıkartabilmeleri adına önemli olduğuna değinerek, "Bugün burada Ordu Valiliğimiz, Ordu Büyükşehir Belediyemiz, Bahçeşehir Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile birlikte düzenlemiş olduğumuz eğitim seminerlerinin başlangıcı için buradayız. Açıkçası bunu kadın kooperatiflerimizin özellikle alın teriyle ürettikleri, büyük emek verdikleri ürünlerini dünya pazarına çıkartabilmeleri, satışını, pazarlamasını yönetebilmesi, e-ticaretini ve markalamasını en iyi şekilde yapabilmeleri, bunu hem ülke hem de dünya markası olarak sunabilmeleri amacıyla buradayız. Birleşmiş Milletlerden katılım sağlayan uzmanlar ve Bahçeşehir Üniversitesi'nden çok kıymetli akademisyenlerimiz burada. Eğitimlerle beraber iki gün boyunca kadınlarımızın üretimlerini nasıl dünyaya pazarlayabileceklerini öğreteceğiz. Bu sadece bir başlangıç. Bundan sonrasında Ordu ilimizde özellikle tüm tarım, teknoloji alanında ve aynı zamanda tüm üretim, pazarlama, markalama alanındaki her yaştaki tüm girişimcilerimize üniversite olarak destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık da şu ifadelere yer verdi:

"Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Bahçeşehir Üniversitesi ile sürdürülebilir gıda sistemlerinin desteklenmesi amacıyla bir işbirliği yapmış durumundayız. İşbirliği çerçevesinde de kadınların güçlendirilmesi, kooperatifçiliğin daha da etkin hale getirilmesi özellikle de yöresel ürünlerin pazara erişimini daha da olması gereken kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmesi amacıyla bir dizi etkinlik yapıyoruz. Bugün gerçekleşecek olan ikinci eğitimimiz ve kadın kooperatiflerin de yer aldığı bir etkinlik. Bir öncesinde Giresun Piraziz' de yoğun bir katılım ile gerçekleştirdik. Oradaki kadınlarımızın yürüttüğü ve kurduğu kooperatiflerin ürünleri tek tek elden geçirildi, onlara yol haritaları verildi. Burada da aslında sürdürülebilir kalkınma amaçlarına destek de vermek üzere, kadınların tarımdaki rolünün daha iyi ortaya konması, kadın girişimciliğin desteklenmesi, yöresel ürünlerin kadınların da girişimi ve öncülüğünde pazara erişiminin desteklenmesi için Bahçeşehir Üniversitesi'nin değerli hocaları ve FAO'nun teknik uzmanları ve hocaları ile birlikte interaktif, çok katılımlı bir eğitim gerçekleşiyor."

Bahçeşehir Üniversitesi CIFAL İstanbul UNİTAR Direktörü Prof. Dr. Ebru Canan Sokullu da 2 gün sürecek program kapsamında tarımda kadın kooperatifçilik, sürdürülebilir tarım uygulamaları, akıllı tarım uygulamaları konulu eğitimin süreceğini söyledi.