Son Dakika Haberleri: Bahreyn'de 2 Kişinin İdam Cezası Onandı

Bahreyn'de 2 Kişinin İdam Cezası Onandı

36 dakika önce

Bahreyn'de "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamasıyla yargılanan 2 kişinin idam, 20 kişinin de müebbete varan hapis cezaları onandı.

Bahreyn'de 2 Kişinin İdam Cezası Onandı, System.String[]
Bahreyn'de "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamasıyla yargılanan 2 kişinin idam, 20 kişinin de müebbete varan hapis cezaları onandı.

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan haberlere göre, Yargıtay, sanıklar hakkında 2017 mart ayında verilen mahkeme kararlarını onadı.

Dördüncü Büyük Ceza Mahkemesi, 2017 yılının mart ayında "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamasıyla yargılanan 2 kişiye idam, 5 kişiye müebbet, 6 kişiye 10'ar yıl, bir kişiye 5 yıl, 2 kişiye 3'er yıl, 2 kişiye 2'şer yıl, 4 kişiye 6 ay hapis cezası vermişti.

İki sanık hakkında beraat kararı alan mahkeme, 9 kişinin de vatandaşlığının düşürülmesine hükmetmişti.

Sanıklara, "terör örgütü kurmak ve yönetmenin" yanı sıra "emniyet güçlerini öldürmek", "patlayıcı bulundurmak", "terör amaçlı silah ve patlayıcı kullanma eğitimi vermek" gibi suçlamalar yöneltilmişti.

Başkent Manama'da 2015 yılının temmuz ayında meydana gelen patlamada 1 polis hayatını kaybetmiş, 6'sı yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:14 Kaynak: AA

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