Son Dakika Haberleri: Bahreyn'de Muhalif Lidere Müebbet Hapis Cezası Onandı

Bahreyn'de Muhalif Lidere Müebbet Hapis Cezası Onandı

1 saat önce

Bahreyn'de kapatılan muhalif Vifak Hareketi Genel Sekreteri Ali Selman hakkındaki müebbet hapis cezası onandı.

Bahreyn'de Muhalif Lidere Müebbet Hapis Cezası Onandı, System.String[]
Bahreyn'de kapatılan muhalif Vifak Hareketi Genel Sekreteri Ali Selman hakkındaki müebbet hapis cezası onandı.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, " Katar'a casusluk" davasında kasım ayında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Ali Selman'ın Temyiz Mahkemesi'ne yaptığı itiraz reddedildi.

Temyiz Mahkemesi'nin kararının nihai olduğu belirtildi.

Vifak Hareketi Genel Sekreteri Selman, 28 Aralık 2014'te "güç kullanarak siyasi rejimi değiştirmeye teşvik etme" suçlamasıyla 4 yıl hapse mahkum edilmişti.


Muhalif lider Selman, Kasım 2017'de ise Katar adına casusluğun da yer aldığı bazı suçlamalarla ceza mahkemesine sevk edilmişti.


Bahreyn Yüksek Ceza Mahkemesi Haziran 2018'de görülen duruşmada Selman hakkında beraat kararı vermiş, kasım ayında ise Yüksek İstinaf Mahkemesi kararı bozarak müebbet hapis cezasına çevirmişti.


Katar Dışişleri Bakanlığı, dava kapsamındaki iddiaları reddetmişti.


Şii Vifak Hareketi, 2016'da kapatılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:24 Kaynak: AA

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