Son Dakika Haberleri: Bahreyn Kralı Hamed, Libya UMH Başbakanı Serrac'ı kabul etti
Son Dakika Güncel Bahreyn Kralı Hamed, Libya UMH Başbakanı Serrac'ı kabul etti - Son Dakika

Bahreyn Kralı Hamed, Libya UMH Başbakanı Serrac'ı kabul etti

6 saat önce

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa, özel bir ziyarette bulunan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Faiz es-Serrac ile görüştü.

Bahreyn Kralı Hamed, Libya UMH Başbakanı Serrac'ı kabul etti, System.String[]

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa, özel bir ziyarette bulunan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Faiz es-Serrac ile görüştü.

Bahreyn resmi haber ajansının (BNA) haberine göre, İsa ve Serrac'ın görüşmesinde, Libya'daki siyasi ve güvenlik konularına dair son durum, ikili ilişkiler ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Öte yandan UMH'ye ait sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bahreyn Kralı Hamed, ülkesinin Libya'nın istikrarı ve güvenliği için yaptığı çalışmalardan dolayı Serrac'ı takdir ettiğini söyledi.

Serrac, Hamed'e başkent Trablus'a yönelik saldırıların yansımaları hakkında bilgi verdi, terörle ortak mücadele ve koordinenin önemini dile getirdi.

Körfez ülkelerinden birçoğunun Libya'daki darbeci Halife Hafter'i açık desteklediği bilinirken, Bahyren'in uluslararası meşruiyete sahip Trablus'taki UMH Başbakanını Manama'da karşılaması dikkat çekti.

Bahreyn, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:38 Kaynak: AA
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