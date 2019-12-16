Bahreyn, Pakistan'da sağlık bilimleri üniversitesi kuracak - Son Dakika

Bahreyn, Pakistan'da hemşirelik ve tıp alanlarında eğitim verecek sağlık bilimleri üniversitesi kuracak.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakistan Başbakanı İmran Han, Bahreyn'e günübirlik resmi ziyaret düzenledi.

Kral Hamed Bin İsa tarafından kabul edilen Han, ardından Veliaht Prens Selman bin Hamad Al Halifa ile görüştü.

Görüşmede bölgesel ve ikili konuların yanı sıra bilgi ve istihbarat paylaşımı ile terörle mücadele konuları ele alındı.

Han, Bahreynli iş insanlarını, Pakistan'da inşaat, enerji, turizm, gıda ve hizmet sektöründe yatırım yapmaya davet etti.

Onuruna yemek verilen Han'a ülkenin en yüksek devlet nişanı tevdi edildi.

Burada konuşan Kral Hamed de ülkesinde birçok Pakistanlının yaşadığını ve Pakistanlı işçilerin Bahreyn'in ekonomik gelişimine büyük katkı sağladığını söyledi.

Kral Hemed, Bahreyn'in gelecekte de Pakistanlı işçi almaya devam edeceğini kaydetti.

Bahreyn Pakistan'da üniversite kuracak

Ziyarette, iki ülke arasında mutabakat zaptı ile eğitim, bilimsel araştırma, sağlık bilimleri ile gençlik ve spor alanlarında çeşitli anlaşmalar imzalandı.

Anlaşmalar kapsamında Bahreyn, Pakistan'da Kral Hamad Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi kuracak.

Ayrıca iki ülke, 2020'nin ilk çeyreğinde Bahreyn'in başkenti Manama'da ortak bakanlar kurulu toplantısı yapma konusunda da mutabık kaldı.

Han, göreve geldiği ağustos 2018'den bu yana ilk kez Bahreyn'i ziyaret etti.