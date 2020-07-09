Bahşılı'da arpa buğday hasadı başladı - Son Dakika

Bahşılı'da arpa buğday hasadı başladı

Bahşılı ilçesinde arpa buğday hasadına başlandı.

Bahşılı ilçesinde arpa buğday hasadına başlandı.

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Bahşılı Büyük Sarıkaya köyünde düzenlenen tarla günü etkinliğine katılan Tarım İl Müdürü Sırrı Yılmaz, biçerdöverle hasat yaptı.

Burada konuşan Yılmaz, "2019-2020 üretim sezonu için Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünden İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından bedelsiz olarak talep edilen 7 çeşit 700 kilogram buğday ve arpa tohumu, Tohumluğun Çeşit Denemesi Demonstrasyonu kapsamında Fahrettin Gülçimen adlı çiftçimize İlçe Müdürlüğümüz gözetiminde 5'er hektarlık parsellere ekilmek suretiyle 35 hektar alana ekilişi yapılmıştır. Arpada akar, burakbey, buğdayda bayraktar 2000, mirzabey 2000, kenanbey, lütfübey ve şanlı olarak ekilen mahsul bugün biçilmeye başlandı.

Burakbey ve mirzabey 2000 buğday çeşitlerinde amacımıza ulaştık, önümüzdeki sezon da ekeceğiz. Çiftçimize her zaman destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Etkinliğe İlçe Tarım Müdürü Davut Balcı, il ve ilçe tarım müdürlüğü personeli ile çiftçiler katıldı.

Bahşılı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahşılı'da arpa buğday hasadı başladı - Son Dakika
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