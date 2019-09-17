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Bahşılı'da aşure etkinliği

2 saat önce

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde aşure etkinliği düzenlendi.

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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde aşure etkinliği düzenlendi.

Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İlçe Müftüsü Ahmet Altacı'nın yaptığı dua ile başladı.

Okul Müdürü Kadir Temizgül, Müslümanlar için muharrem ayı ve aşurenin önemli bir yeri olduğunu belirterek, etkinlikte emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından katılımcılara öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan aşure ikram edildi.

Programa, Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Bahadır Dülger, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Lisesi, Kırıkkale, Bahşılı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:18 Kaynak: AA
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