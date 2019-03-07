Bakacak Ortaokulu Öğrencileri Masa Tenisi Şampiyonu
34 dakika önce
Çanakkale Okul Sporları İl Birinciliği müsabakalarında Yıldız Kızlar kategorisinde il şampiyonu olan Bakacak Ortaokulu öğrencileri İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen'i makamında ziyaret etti.
Çanakkale
Okul Sporları İl Birinciliği müsabakalarında Yıldız Kızlar kategorisinde il şampiyonu olan Bakacak Ortaokulu öğrencileri İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen'i makamında ziyaret etti.
Bilen, ziyarette Okul Müdürü
Tanju Çamcı, Beden Eğitimi Öğretmeni Barış Özön, Okul sporları koordinatörü Kemal Yasin Yılmaz
ve masa tenisi takımı sporcuları Melike Ertuğrul, Selin Zehra Bölükbaşı, Elif Doğan'ı makamında ağırladı. İl şampiyonu takıma tenis raketi hediye ederek ödüllendirdi. Okul Müdürü Tanju Çamcı yaptığı açıklamada: "Bakacak Ortaokulu Masa Tenisi takımı Yıldız Kızlar kategorisinde Bayramiç
Cumhuriyet Ortaokulunu 3-1 yenerek il şampiyonu olmuştur. Masa tenisi müsabakalarında son 3 yıldır il birincisi olan Bakacak Ortaokulu öğrencilerimizi ve öğretmenleri tebrik ediyor. 12-14 Nisan 2019 tarihlerinde Tekirdağ
ilinde yapılacak olan bölge müsabakalarında başarılarının devamını dileriz" diye konuştu. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:34 Kaynak: İHA
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