Bakan Akar: Ne arazide ne masada geri adım atmak yok

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaya 1956'da başladığını belirterek, "1997'deki Kardak milat. Ondan sonra hiçbir şekilde ne arazide ne masada, bir milimetre geri adım atmak yok. Bununla ilgili yapılması gereken ne varsa yapıldı, yapılıyor. Özellikle Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz bu konuda açık şekilde talimatlandırıldı" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Törene, Bakan Akar'ın yanı sıra, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı. MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu, Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş ve Hava Harp Okulu Dekanı Nurettin Acır tarafından karşılanan Bakan Akar, 'Harbiyeliler Mangası'nı selamlamasının ardından tören salonuna geçti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşan Bakan Akar, subay ve astsubay yetiştirme öneminin bilinciyle hareket ettiklerini, bu kapsamda sadece askeri eğitime değil; akademik eğitime de önem verdiklerini belirterek, Hava Harp Okulu'nun yeni akademik yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Küresel ve bölgesel belirsizliklerin olduğu bir dönemde artan risk ve tehditlere dikkat çeken Bakan Akar, etki ve ilgi alanı genişleyen Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda özne haline geldiğini söyledi. Devletin beka ve refah olmak üzere 2 ana görevi olduğunu ifade eden Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 85 milyon vatandaşının bekası, savunma ve güvenliği için fedakarca görevini yerine getirmeye devam ettiğini belirtti. TSK'nın, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ve etkin faaliyetlerini yürüttüğünü vurgulayan Akar, son dönemde artan Yunanistan provokasyonlarına da değindi.

'GEREĞİ NE İSE YAPMAKTA KARARLIYIZ'

Yunanistan'da belli siyasilerin iç politikada yer edinmek amacıyla, sürekli Türkiye aleyhinde konuştuğu, yalana başvurduğunu dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Hiçbir şekilde ne arazide ne masada bizim geri adım atmamız, geri kalmamız söz konusu değil. Bir milimetre geri adım atmak yok, bununla ilgili yapılması gereken ne varsa yapıldı, yapılıyor. Özellikle Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz bu konuda açık şekilde talimatlandırıldı. Bu konuda bizim anlayış göstermemiz, taviz vermemiz söz konusu değil. Arkalarında kim olursa olsun, 'ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı' ile gereği ne ise yapmakta kararlıyız."

Yunanistan'ın ahlak, hukuk, gerçek dışı konuşmalar, provokasyonlarla kötü komşuluğun tipik örneğini sergilediğini ifade eden Akar, "Biz uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde Ege'nin zenginliklerinin adil şekilde paylaşılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Yunanistan'ın 1988'de yapılan ve 15 Haziran-15 Eylül arasında, milli ve dini bayramlarda tatbikat yapılmayacağına dair memoranduma bile uymadığını dile getiren Akar, "Yunanistan ile NATO içinde müttefikiz. Bunun yanı sıra halklar birbirini tanıyor, komşuyuz. Dolayısıyla kısa sürede iyi komşuluk ilişkilerini tesis edebilir, bundan faydalanabiliriz. 'Bu iki ülkenin de lehine' diyoruz. Fakat Yunanistan'daki birkaç siyasi, kendi şahsi hesaplarına dayanarak bu gerginliği sürdürüyor" açıklamasında bulundu.

'1997'DEKİ KARDAK, MİLAT'

Akar, Yunanistan'ın gayriaskeri statüdeki adaları uluslararası hukuka aykırı olarak silahlandırdığını da belirterek, "Bunların hepsini yakından takip ediyoruz. Bunlarla ilgili gerekli çalışmalar yapıldı, yapılıyor. Bu durum 1956'da, Sakız ile başlamış. O günden itibaren bazı şeyler yaşanmış; ama 1997'deki Kardak milat. Ondan sonra bir adım atmaları söz konusu değil. Nereye varırsa, 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi' bu kadar da basit" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik gerçek dışı iddialarda bulunduğunu, yayılmacılık iftirası attığını söyleyen Akar, "Yunanistan, iftira ve yalan siyaseti ile kendisini mağdur duruma sokmaya çalışıyor. Yüzyıllardan beri devam eden 'Megali İdea' var. Bunu bilmeyen yok. Bunları bırakıp kendilerine mağdur ve masum göstermeye çalışıyor" diye konuştu.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunlarla ilgili 3'üncü taraflara da seslenen Akar, şunları söyledi:

"Yanlı, kendilerini soyutlayamadıkları, angaje oldukları için Yunanistan'ın yaptıklarını görmezden geliyor, onların yaptıklarını yumuşatıyorlar. Yani taraf tutuyorlar. Biz de diyoruz ki; 'Türkiye ve Yunanistan arasında bir problem çıkmasını istemiyorsanız, objektif kriterlerden vazgeçmeyin. Siz, Yunanistan'ı aleni şekilde, orantısız olarak desteklerseniz bunun sonucu ağır olur. Sadece Yunanistan ve Türkiye için değil; herkes için.'"

'YÜZMEYİ UNUTMAYIN'

Bakan Akar, Türkiye'nin sorunların iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası hukuk ve diyalog ile çözümünden yana olduğunu vurgulayarak, "'Barış, diyalog' diyen biziz. 2 senedir bekliyoruz, buyurun gelin. Yunanistan, yalana dayalı bir politika yürütüyor. Bu fırsatları iyi değerlendirin. Beyhude birtakım silahlandırma gayretleri, sözde ittifaklarla, bazı ülkelerin istismarları, silah satma gayretinde olanların teşviki ile yanlış yollara girmeyin. Bu silahlanmanın size bir faydası yok. Bu silahlanma savunma için fazla, Türkiye için az. Bu ittifakların da bir faydası yok. Bunun örnekleri var, bir sıkıntı olduğunda kimse etrafında kalmıyor. Örnek, 1919-1922. Bazı ülkeler Yunanistan'ı, Türkiye'ye karşı vekil olarak kullanmaya çalıştı. Anadolu'ya girdiler, 1922'de denize döküldüler. Tarihi okuyun, unutmayın. İlle de böyle bir şeyler düşünüyorsanız onun için de 'Yüzmeyi unutmayın' diyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Kıbrıs'ta garantörlük haklarını kullanmaya, sorumluluklarını yerine getirmeye kararlı olduğunu vurgulayan Akar, "Son dönemde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) destekler, ne yaparsanız yapın. Mehmetçik, 7 gün 24 saat görevinin başında herhangi bir oldubittiye müsaade etmemek için tedbirimizi almış bulunuyoruz. Biz, 'konuşalım, görüşelim' diyoruz; ama bu konuda karşı tarafın yaptıkları ortada. Biz, 'hakkımızı çiğnetmeyiz, oldubittiye müsaade etmeyiz' diyoruz. Bunu tehdit olarak algılamayın. Diğer taraftan da 'gelin görüşelim, diyalog' diyoruz. Bunu da zafiyet olarak algılamayın. Biz hakkımızı, hukukumuzu korumakta azimliyiz, kararlıyız, buna da çok şükür muktediriz" değerlendirmesinde bulundu.

Törenin ardından, Hava Harp Okulu 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı, deniz hukukçusu Ali Kurumahmut tarafından verilen 'Ege'de Türk Hakları' konulu ilk dersle başladı. Törende geçen eğitim öğretim yılında başarılı olan Harbiyelilere, Bakan Akar tarafından başarı belgesi verildi. Törenin ardından Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Harbiyelilerle öğrenci yemekhanesinde karavanadan yemek yedi. (DHA)