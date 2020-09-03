Bakan Akar Isparta'da - Son Dakika

Bakan Akar Isparta'da

ISPARTA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesiyle Eskişehir'deki temaslarının ardından Isparta'ya gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Eskişehir'deki temaslarının ardından Isparta'ya gitti. Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nda Vali Ömer Seymenoğlu, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve Komutanlar, buradan Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığına geçti. Buradaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Isparta Valiliğini ziyaret etti. Valiliğe gelişinde tören mangasını selamlayan Bakan Akar, Vali Seymenoğlu ile görüştü. Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları da katıldı.