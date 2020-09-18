Bakan Akar: Macron problemlerin üzerine benzin döküyor - Son Dakika

Bakan Akar: Macron problemlerin üzerine benzin döküyor

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Sayın Macron kendi problemlerini örtbas etmek için birtakım roller peşinde koşuyor.

Bakan Akar: Macron problemlerin üzerine benzin döküyor, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Sayın Macron kendi problemlerini örtbas etmek için birtakım roller peşinde koşuyor. Binlerce kilometreden gelip Doğu Akdeniz'de kendilerine bir rol kapmaya çalışıyor. Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor. Bu da çözümü uzattıkça uzatıyor" dedi.

Bakan Akar, İngiliz Channel 4 televizyonuna son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Akar, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon araştırmalarına yönelik, Türkiye'nin kendi kıta sahasında daha önce de yaptığı gibi tamamen teknik, bilimsel çalışmalar yaptığını söyledi. Akar, "Kendi hakkımız çerçevesinde bunu kullanıyoruz. Burada herhangi bir şekilde tahrik söz konusu değil. Bunu daha önce de yaptık, Oruç Reis'te de bunu yapıyoruz. Kendi haklarımızı kullanmamızın bir uzantısı bu. Şu anda Oruç Reis, ilgili bakanlık tarafından planları çerçevesinde limana alındı ama aynı anda diğer gemilerimiz kendi bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bizim çalışmalarımız planlı, programlı, açık, şeffaf, mevcut hakların kullanılmasından ibaret" dedi.

'ÇÖZÜME DEĞİL ÇÖZÜMSÜZLÜĞE KATKI SAĞLIYOR BU OLAYLAR'Bakan Akar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye karşıtı açıklamalarına ilişkin, Türkiye'nin barıştan, diyalogdan yana olduğunu ve bu konuda gayret gösterdiğini kaydetti. Bununla birlikte Türkiye'nin hak ve hukukunu da kullanmaya devam edeceğini belirten Akar, şunları söyledi: "Sayın Macron kendi problemlerini örtbas etmek için birtakım roller peşinde koşuyor. Binlerce kilometreden gelip Doğu Akdeniz'de kendilerine bir rol kapmaya çalışıyor. Bunlar doğru şeyler değil. Biz kendi hakkımızı, hukukumuzu koruyoruz ve her zaman komşumuz Yunanistan ile görüşmeye, diyaloğumuzu sürdürmeye hazır olduğumuzu belirttik, belirtmeye devam ediyoruz. Diğer taraftan da çeşitli şekillerde sık sık yaptırımlardan bahsetmek de bir tehdit dilidir. Gerginliği artırmaktan başka bir şeye yaramıyor. Çözüme değil çözümsüzlüğe katkı sağlıyor bu olaylar. Avrupa Birliği'nin burada bir kural koyma, kuralları değiştirme, sınırları belirleme gibi bir yetkisi söz konusu değil. Bunların bilinmesi, görülmesi lazım. Burada hakkı, hukuku kendimize göre değil, evrensel hukukun tüm kurallarına uymamız lazım. Sayın Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor. Bu da çözümü uzattıkça uzatıyor. Hayal gören Macron'un kendisi. İki yüzyıl önce ölen Napolyon'un rolünü kapmaya çalışıyor ama buna gücünün ve boyunun yetmeyeceğini hep beraber görüyoruz."'SAYGI GÖSTERİLMESİNİ BEKLİYORUZ'Türkiye'nin Akdeniz'e yaklaşık 2 bin kilometre kıyısı olduğuna vurgu yapan Akar, Yunanistan'ın Ege'de uluslararası hukuka aykırı olarak bazı adaları silahlandırdığını söyledi. Bunların arasında Meis'in de bulunduğunu kaydeden Akar, "Bu uluslararası hukukun, ülkeler arasındaki anlaşmaların ihlali değil de nedir? Bu, bize bir tehdit değil de nedir? Bu iyi komşuluk ilişkilerine karşı bir darbe değil de nedir? Bunların hepsi göz ardı ediliyor ve Yunan komşularımız bencil şekilde kendi haklarından bahsediyorlar. Hiçbir şekilde bize hak tanımamak gibi bir eğilimleri var. Bunun olması mümkün değil. Biz tekrar tekrar hakkımızı, hukukumuzu ortaya koyuyor ve bunlara saygı gösterilmesini bekliyoruz" diye konuştu.'TOPLANTILARI SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ'Bakan Akar, Türkiye'nin sorunların uluslararası hukuka uygun diyalogla çözümünden yana olduğunu belirterek, NATO Karargahı'nda Türk ve Yunan askeri heyetleri arasındaki görüşmelere ilişkin, "NATO Genel Sekreteri görüşme talep ettiğinde ilk 'evet' diyen biz olduk. Bu görüşmeleri, toplantıları da sonuna kadar destekliyoruz. Dördüncüsü yapıldı. Daha önceki bu tür girişimlerde ve şu anda da yine Yunan komşularımız isteksiz ve bir takım ön koşullar koymak suretiyle bu konuları yavaşlatıyorlar. Biz bu toplantıların gerçekleşmesini sonuna kadar destekliyoruz" ifadesini kullandı.'HAKKIMIZI, HUKUKUMUZU KORUYORUZ'Bakan Akar, Türkiye'nin her zaman diyalog ve iyi komşuluk ilişkilerinden bahsettiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Fakat siz bizim haklarımızı çiğnerseniz, 'bunu da çiğnetmez, oldubittilere müsaade etmeyiz' diyoruz. Bu hiçbir şekilde tehdit olarak algılanmamalı. Biz herhangi bir şekilde emperyalist bir hayal içinde değiliz, biz burada hakkımızı, hukukumuzu koruyoruz. Biz 83 milyonluk halkımızın, 780 bin kilometrekarelik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hakkını, hukukunu korumakla görevliyiz. Bunun görülmesi, anlaşılması lazım. Özellikle üçüncü tarafların, ülkelerin tarafsız olarak, objektif olarak bunu görmesi lazım. Yansız şekilde bakıldığında ortadaki problemin ne olduğunu anlamak gerçekten basit. Fakat Avrupa Birliği ve Macron başta olmak üzere bu konularda son derece yanlı, önyargıyı, taassupla yaklaşıyorlar. Dolayısıyla bunlar çözüme değil, çözümsüzlüğe katkı sağlıyorlar. Gerçekten biz diyalog, diplomasi istiyoruz. Görüşelim, tartışalım ve problemlerimizi kimsenin tahrikine meydan vermeden kendi başımıza çözmek istiyoruz. Biz medeni iki komşu olarak problemlerimizi konuşarak, diyalog yoluyla, diplomasiyle çözmeye çalışıyoruz."

Akar, Türkiye ve Yunanistan arasındaki güven artırıcı önlemlerin görüşüldüğü toplantıların ikisinin Atina birinin de Ankara'da yapıldığını hatırlatarak, dördüncü toplantı için Yunan heyetini Ankara'ya beklediklerini de sözlerine ekledi.

ANKARA, -


Yunan, Bakan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 12:46 - Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Akar: Macron problemlerin üzerine benzin döküyor - Son Dakika


Son Dakika

İstanbul'da esnek çalışma modeline geçildi! İşte sektör sektör yeni mesai saatleri Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Seyyar satıcılar ile zabıtalar arasında çıkan arbedede ortalık kan gölüne döndü Yunanistan'ın bir numaralı gündemi artık Türkiye değil; ülkeyi vuran kasırga Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!
Aşı bahanesiyle 3 hemşireyi darbeden saldırgan, Bakan Koca'yı çok kızdırdı Aşı bahanesiyle 3 hemşireyi darbeden saldırgan, Bakan Koca'yı çok kızdırdı         
18:46
Juventus'tan ayrılan Higuain, Beckham'ın takımı Inter Miami'ye transfer oldu Juventus'tan ayrılan Higuain, Beckham'ın takımı Inter Miami'ye transfer oldu         
17:47
Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma         
17:05
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:41
Annesinin yanına gitmek için yola fırlayan çocuk, feci şekilde can verdi Annesinin yanına gitmek için yola fırlayan çocuk, feci şekilde can verdi         
16:16
Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu         
15:41
Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi         
15:14
Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi         
15:06
Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar         
15:00
Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada! Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!         
14:55
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
14:49
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi 8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi         
10:45
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
20 yaşını geçmiş araçlara öyle bir fiyat istediler ki, görenler hayretler içinde kaldı 20 yaşını geçmiş araçlara öyle bir fiyat istediler ki, görenler hayretler içinde kaldı         
09:10
Cinayetle suçlanan Ümitcan Uygun'un annesi Cinayetle suçlanan Ümitcan Uygun'un annesi "Ölümümden Müge Anlı sorumludur" yazılı bir not bırakıp canına kıydı         
01:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 19:24:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Akar: Macron problemlerin üzerine benzin döküyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei