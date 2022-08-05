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Bakan Akar: (Tahıl gemilerine ilişkin) Faaliyetlerimiz şu ana kadar planlandığı şekilde, aksaksız olarak, anlaşmalarda ifade edildiği gibi devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: '(Ukrayna'dan hareket eden tahıl gemileri) Faaliyetlerimiz şu ana kadar planlandığı şekilde, aksaksız olarak...

Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BAKAN AKAR'DAN TAHIL KORİDORU AÇIKLAMASI - Son Dakika

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