Bakan Akar: (Tahıl gemilerine ilişkin) Faaliyetlerimiz şu ana kadar planlandığı şekilde, aksaksız olarak, anlaşmalarda ifade edildiği gibi devam ediyor.
Kaynak: DHA
Hulusi Akar, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › BAKAN AKAR'DAN TAHIL KORİDORU AÇIKLAMASI - Son Dakika
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