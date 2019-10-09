Bakan Akar ve komutanlar Barış Pınarı Harekatı'nı sevk ve idare ediyor
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Barış Pınarı Harekatı'nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:15 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Barış Pınarı Harekatı'nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Barış Pınarı Harekatı'nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.
(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)
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