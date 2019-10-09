Son Dakika Haberleri: Bakan Akar ve komutanlar Barış Pınarı Harekatı'nı sevk ve idare ediyor
Son Dakika Güncel Bakan Akar ve komutanlar Barış Pınarı Harekatı'nı sevk ve idare ediyor

Bakan Akar ve komutanlar Barış Pınarı Harekatı'nı sevk ve idare ediyor

14 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Barış Pınarı Harekatı'nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.

Bakan Akar ve komutanlar Barış Pınarı Harekatı'nı sevk ve idare ediyor, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Barış Pınarı Harekatı'nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Barış Pınarı Harekatı'nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Yaşar Güler, Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:15 Kaynak: İHA
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