Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'i ziyaret etti
Son Dakika Genel Bakan Albayrak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'i ziyaret etti

Bakan Albayrak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'i ziyaret etti

6 saat önce

Bakan Albayrak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'i ziyaret ettiORDU - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti.

Bakan Albayrak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'i ziyaret etti

ORDU - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti.

Ordu'da, Reel Sektör Buluşmaları adı altında iş adamlarıyla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Büyükşehir Belediyesini de ziyaret etti. 'Türkiye için Değişim Başlıyor' başlığı altında çeşitli şehirlerde 'Reel Sektör Buluşmaları'nı başlatan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ordu'da ilk olarak iş dünyası temsilcileriyle buluştu. Ardından çeşitli temaslarda bulunan Albayrak, son olarak da Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güleri'i ziyaret etti.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, ilçe belediye başkanları ve partililerin de katılım sağladığı ziyaret, basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleşti. Ziyaret sonrasında kendisini bekleyen partililer ile hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Albayrak, daha sonra kentten ayrıldı.

Bakan Albayrak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'i ziyaret etti

Berat Albayrak, İhsan Güler, Ordu, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:41 Kaynak: İHA
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