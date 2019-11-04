Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi
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Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekim ayı rakamlarıyla TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyesinin yakalandığını belirterek, "Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekim ayı rakamlarıyla TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyesinin yakalandığını belirterek, "Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından ekim ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Enflasyonla mücadelede atılan adımların meyvelerini vermeye devam ettiğini vurgulayan Albayrak, "Ekim ayı rakamlarıyla TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık. Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak'ın paylaşımında yer alan infografikte de "Para ve maliye politikalarının güçlü eş güdümüyle ana mücadele alanlarının başında gelen enflasyonda 2019 yılının eylül ve ekim aylarında ulaşılan seviyeler, ekonomide dengelenme sürecinin başarılı birer örneğini oluşturmaya devam ediyor." ifadesi yer aldı.

İnfografike göre, ekimde yıllık TÜFE'de Aralık 2016'dan, yıllık ÜFE'de Nisan 2013'ten beri en düşük seviye yakalandı.

Berat Albayrak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:58 Kaynak: AA
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Bakan Albayrak: Enflasyonda yıl sonu hedefini tutturacağız
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