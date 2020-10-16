Bakan Albayrak: 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter'daki hesabından, Türkiye Bankalar Birliği'nin 'Turizm Destek Paketi Uygulaması'na ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Bacasız sanayimiz turizm sektörünün yanındayız. Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz. Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun" dedi.