Bakan Bak: Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda ilerliyor

31.01.2026 14:39
GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin bir spor ülkesi olma yolunda ilerlediğini belirterek, "Bu yıl Avrupa Ligi finali İstanbul'da olacak.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin bir spor ülkesi olma yolunda ilerlediğini belirterek, "Bu yıl Avrupa Ligi finali İstanbul'da olacak. 2027'de Konferans Ligi finali İstanbul'da olacak. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası İtalya ile beraber Türkiye tarafından organize edilecek. Voleybolda Avrupa Şampiyonası İstanbul'da olacak. Yine diğer branşlarda güreşte, karatede, tekvandoda Dünya Şampiyonaları, Avrupa Şampiyonaları Türkiye'de yapılacak. 2027 Avrupa oyunları İstanbul'da yapılacak" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tamamlanan Iğdır Stadyumu'nun açılış töreni için Iğdır'a geldi. Valilik ziyareti sonrası AK Parti İl Binası'nda ziyaret eden Bakan Bak, 156 milyon lira harcanarak tamamlanan Iğdır Stadyumu'nun 5 bin 866 kapasiteye ulaştığını söyledi. Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün de eşlik ettiği Bakan Bak, sporun iyileştirici bir güç olduğunu söyledi. Bakan Bak, "Gençlerimizi, toplumu, şehri bir araya getiren önemli bir güç. Spor yaraları iyileştiren, küskünlükleri gideren bir araç. Iğdırlılar bunu çok iyi yapıyorlar. Cantürk Alagöz beyi tebrik ediyorum spora ve Iğdır'a güzel yatırımlar yaptı, sağ olsun var olsun. Bağımlılıkla, kötü alışkanlıklarla, uyuşturucuyla içki ve kumarla mücadelenin en önemli ilacı spor" diye konuştu.

AK Parti Milletvekili Cantürk Alagöz, ziyareti sebebiyle Bakan Bak'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı tablo hediye etti.

BAKAN BAK: TÜRKİYE BİR SPOR ÜLKESİ OLMA YOLUNDA HIZLA İLERLİYOR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tamamlanan Iğdır Stadyumu'nun açılışına katıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'da oynattıklarını hatırlatan Bakan Bak, "Bu yıl Avrupa Ligi finali İstanbul'da olacak. 2027'de Konferans Ligi finali İstanbul'da olacak. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası İtalya ile beraber Türkiye tarafından organize edilecek. Voleybolda Avrupa Şampiyonası İstanbul'da olacak. Yine diğer branşlarda güreşte, karatede, tekvandoda Dünya Şampiyonaları, Avrupa Şampiyonaları Türkiye'de yapılacak. 2027 Avrupa oyunları İstanbul'da yapılacak. Dolayısıyla Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor" diye konuştu.

Edilen duanın ardından Iğdır Stadyumu'nun açılış kurdelesini kesen Bakan Bak, beraberindeki heyetle birlikte Alagöz Holding Iğdır FK'nın Manisa FK'yı konuk ettiği maçı tribünde takip etti.

Kaynak: DHA

