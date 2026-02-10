Bakan Bak, Yasa Dışı Bahisle Mücadele Vurgusu Yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yasa dışı bahisle mücadele ettiklerini belirterek, temiz futbolun herkesin önceliği olduğunu söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen şubat ayı hakem semineri ve FIFA Kokart Töreni'ne Bakan Bak'ın yanı sıra TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF yönetim kurulu üyeleri, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakemler katıldı.

Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üniversitede öğrencilik yıllarında hakem kurslarına kayıt olduğunu ve amatör maçlarda görev aldığını belirterek sözlerine başladı.

Hakemlik döneminde çok keyif aldığının altını çizen Bakan Bak, "Burada pırıl pırıl gençler var. Bugün Türk sporu için önemli bir gün. Ben de isterdim ama başka yollara döndük, iş hayatına ve siyasete atıldık." ifadelerini kullandı.

Futbolun tüm dünyayı harekete geçiren etkiye sahip olduğunu dile getiren Bakan Bak, "Bu büyük spor dalında en önemli şey adalet. Sporun en büyük gerçeği adalet. Yapılan işin doğru olduğunu, adaletin yerini bulduğunu görünce, seyirci de yönetici de futbolcu da saygı duyuyor. En önemli gerçek burada. Eğer yaptığınız işte vicdanen adaleti yerine getirdiğinizi düşünüyorsanız sorun yok. Ama kasıt varsa, eyyam varsa, başka bir şey varsa, o zaman sorun var. Hakemlerimiz bir süreçten geçti. Bir tribülanstan geçtiniz, kenetlenme, güçlü olma, bir arada olma zamanı. Bu iş artık profesyonel. Daha çok maç izlemek gerekiyor, daha çok seminere katılmak gerekiyor. Sahanın hakimi sizsiniz. Kendinizi tamamen bu işe vermeniz gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Hakemlerin hata yapabileceğini ama hatanın kasıtlı olarak yapılmaması gerektiğini vurgulayan Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Milyonlar bundan etkileniyor. Bu işin yürümesindeki en önemli etkenlerden birisi sizsiniz. Biz size güveniyoruz. Hükümet olarak yasa dışı bahisle mücadele en önemli konularımızdan birisi. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu işin üzerine gidiyoruz. Bize temiz futbol lazım, kaliteli hakem lazım. Sizlere FIFA kokartıyla başarılar diliyorum. Türk milleti size güveniyor, adaletinize güveniyorum."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşmasının ardından hakemlere dönerek, "Bugün çıkar UEFA finalini yönetirim, rahat olun." diyerek espri yaptı.

Hacıosmanoğlu: "Türk hakemliğini Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum"

Törende konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, göreve başladıktan itibaren hakemlerin arkalarında durduklarını dile getirdi.

Doğru hakemleri desteklediklerinin altını çizen Hacıosmanoğlu, "Hakemlik erdemiyle örtüşmeyen davranışlarda bulunma gafletine düşenlerle yolları ayırdık. Türk futbolunu aydınlık yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Futbol ailesinin de hakemlere yardımcı olması için çağrıda bulunuyoruz. Yedisi ilk kez olmak üzere bu yıl 36 kardeşimiz FIFA kokartı takıyor. Sizlere güveniyor ve tebrik ediyoruz. Türk hakemliğini Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum. Türk sporuna hizmetlerinden dolayı sayın bakanımıza da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da göreve geldikten sonra hakemlerin eğitimine ve geleceğine yatırım yaptıklarının altını çizdi.

Hakem Eğitim ve Performans Birimini kurduklarını dile getiren Gündoğdu, "Bu birim objektif biçimde hakemlerin performansını değerlendirmekte. Vitor Melo Pereira ve ekibine teşekkür ediyorum. Fırsat eşitliği ve genç hakemlere verdiğimiz destek sayesinde üst liglerimizde genç isimler yer almakta. UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti'ye teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sistemsel yeniliklerde değişiklik yapmanın zorlu bir süreç olduğunu vurgulayan Gündoğdu, bireysel başarının değil, kurumsal başarının ön planda olduğunu aktardı.

Hakem camiasında yaşanan olumsuz durumlar sebebiyle hakem havuzunun daraldığını anlatan Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Türk gençliğine duyduğumuz güvenle bu sorunu ortadan kaldırdık. Önümüzdeki sezon için hakem havuzunu büyütecek ve güçlendirecek projeleri hayata geçiriyoruz. Mevcut hakemlerin gelişimini destekliyor ve yeni hakemler için güçlü bir eğitim altyapısı hazırlıyoruz. Kadın hakem projemiz de kararlılıkla sürmekte. Bu süreçte Süper Lig'de görev alan kadın hakemleri görmekten mutluluk duyacağız. Performansıyla öne çıkan bir kadın hakemimiz beklenenden daha erken UEFA görevi aldı. Ayrıntıları şu anda paylaşamasak da kendisine başarılar diliyoruz."

Yoğun programı nedeniyle törene gelemeyen Rosetti, çektiği videoyla Merkez Hakem Kurulu'na başarılar diledi.

FIFA Kokart Töreni sırasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a 8125 lisans numaralı hakem forması hediye edildi.

Bakan Bak, formasını aldıktan sonra "Dünya Kupası Finali'ne adayım" diyerek hakemleri tebessüm ettirdi.

Açıklamaların ardından hakemlerin FIFA Kokartları takdim edildi.

2026 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler şöyle:

FIFA Hakemi: Asen Albayrak, Atilla Karaoğlan, Cihan Aydın, Gamze Durmuş Pakkan, Halil Umut Meler, Hatice Aydın, Kadir Sağlam, Mehmet Türkmen, Melek Dakan, Oğuzhan Çakır, Ozan Ergün.

FIFA Yardımcı Hakemi: Abdullah Bora Özkara, Anıl Usta, Arzu Görgün, Ayşenur Karakoç, Bersan Duran, Ceyhun Sesigüzel, Esra Arıkboğa, Furkan Ürün, Gökhan Barcın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin Tuğral, Merve Turan, Murat Altan, Murat Tuğberk Curbay.

FIFA Video Yardımcı Hakem: Ali Şansalan, Atilla Karaoğlan, Kadir Sağlam, Onur Özütoprak, Ömer Faruk Turtay.

FIFA Futsal Hakemi: Ayberg Öz, Fatma Özlem Tursun, Hakan Tezcan, Muhammed Furkan Sağlam, Uğur Çakmak.

FIFA Plaj Futbolu Hakemi: İdris Yavuz, Murat Ergin Gözütok, Özcan Sultanoğlu.