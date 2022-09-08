Bakan Bilgin: EYT de sözleşme sorunu da önümüzde, çözüyoruz (3) - Son Dakika
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Bakan Bilgin: EYT de sözleşme sorunu da önümüzde, çözüyoruz (3)

08.09.2022 20:28
Bakan Bilgin: EYT de sözleşme sorunu da önümüzde, çözüyoruz (3)

'TÜRKİYE HIZLA SANAYİLEŞİYOR'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Antalya programları kapsamında Kepez Belediyesi Bilim Merkezi'nde sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

'TÜRKİYE HIZLA SANAYİLEŞİYOR'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Antalya programları kapsamında Kepez Belediyesi Bilim Merkezi'nde sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve AK Parti Antalya milletvekillerinin de eşlik ettiği Bakan Bilgin, Türkiye'nin yeni bir konumda olduğunu belirterek, "Bu konum, Türkiye'nin geleceğini şekillendiren bir konum. Türkiye hızla sanayileşiyor, dünya ticaretiyle entegre oluyor, dünya piyasalarıyla tanışıyor, mal satmadığımız yer yok. Türkiye'de üretilmeyen bir ürün de yok. Türkiye nükleer teknolojiyle tanışıyor. Ama karşı karşıya olduğumuz sorunları iyi biliyoruz. Bir enflasyon sorun yaşıyoruz. Bu krizin meydana getirdiği dengesizlik ve istikrarsızlığın istikrara dönüştürülmesi için mücadele ediyoruz ve Türkiye demokrasi içinde kalkınma mücadelesi vererek yapmaya çalışıyor" dedi.

'GELECEK YÜZYIL TÜRKLERİN YÜZYILI OLACAK'Binali Yıldırım ise "Bugün dünyada gelişmiş ülkeler panik halinde. Bu paniğin de arka planı şudur, artık dünyada zenginlik hicret etmeye başladı. Geçen 50 yılda doğudan batıya hicret ediyordu, şimdi batıdan doğuya doğru hicret ediyor. Dolayısıyla onun paniğini yaşıyorlar. Pandemi ve sonrası yaşananlar batı dünyasında, gelişmiş ülkelerde fevkalade moral bozukluğuna sebep oldu. Bu krizler bölgesel ve küresel krizlerle Türkiye'ye büyük fırsat doğuruyor. Bunu görmemiz lazım. Gelecek yüzyıl Türklerin yüzyılı olacak. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada da altyapısı en iyi hazır olan ülke Türkiye'dir" diye konuştu. OSB'DE FİRMALARI ZİYARET ETTİ

Toplantının ardından Bakan Vedat Bilgin, Organize Sanayi Bölgesi'nde güneş enerji sistemleri üreten CW Enerji ile yürüyen merdiven ve asansör sistemleri üreten bir asansör firmasını ziyaret ederek, üretim bantlarını inceledi ve bilgi aldı. Bakan Bilgin, fabrikaların çalışanlarıyla da sohbet edip, fotoğraf çektirdi.


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Ümit Özlale: Bu Yönetim Anlayışı, Yoksulluğu Düşürmeyi Değil, Yoksulluğu Yönetmeyi Hedefliyor Ümit Özlale: Bu Yönetim Anlayışı, Yoksulluğu Düşürmeyi Değil, Yoksulluğu Yönetmeyi Hedefliyor AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Antalya'da sanayi esnafını ziyaret etti AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Antalya'da sanayi esnafını ziyaret etti
Kaynak: DHA

Binali Yıldırım, Vedat Bilgin, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Bilgin: EYT de sözleşme sorunu da önümüzde, çözüyoruz (3) - Son Dakika

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