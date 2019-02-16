Son Dakika Haberleri: Bakan Cahit Turhan, Trabzonspor'u Ziyaret Etti

Bakan Cahit Turhan, Trabzonspor'u Ziyaret Etti

38 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Bakan Cahit Turhan, Trabzonspor'u Ziyaret Etti, System.String[]


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Ünal Karaman ile yönetim kurulu danışmanı Ali Kemal Denizci tarafından karşılanan bakan Cahit Turhan'a, vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu iştirak etti. Ziyarette başkan Ahmet Ağaoğlu, bakan Cahit Turhan'a Trabzon'un kültürel mirasını temsilen telkari ve isminin yazılı olduğu forma hediye etti.

Ağaoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Sayın bakanımız ziyaretleriyle bizleri onurlandırdılar. Kendisine, uygulamaya koyacağımız projelerimizi ve programlarımızı arz ettik. İmkanları dahilinde kulübümüze yardımcı olacaklarını ifade ettiler. Trabzonspor ülkemizin önemli bir değeri. Sadece futbolda değil, sporda da. Birtakım sıkıntılarla dolu süreçten geçiyoruz ama tabi bu üstesinden gelemeyeceğimiz bir süreç değil. Burada çok dikkatli olmamız, çok planlı ve programlı hareket etmemiz lazım. Yapacağımız hatalar ileride bedelini çok ağır ödemek zorunda olduğumuz faturaları karşımıza çıkartabilir. O açıdan son derece dikkatli ve son derece planlı, programlı bir şekilde hayata geçirmek istediğimiz uygulamalarımızı kendilerine arz ettik. Bu tür ziyaretler aynı zamanda moraldir, aynı zamanda güçtür. Buna camia olarak da ihtiyacımız var. Burada varlıklarıyla bizleri onurlandırdılar" dedi.

Bakan Turhan ise yaptığı konuşmada, "Trabzonspor'un bugünü ve geleceğiyle ilgili bir değerlendirme toplantısı yaptık. Trabzonspor ülkemizin köklü kulüplerinden biri. Sesini dünyaya duyurmuş, namını her tarafa yaymış bir spor kulübümüz. Kendisiyle övünüyoruz. Ben de bu toprakların bir evladı olarak Trabzonspor'a gönül desteğimizin yanı sıra her türlü desteği vermeye hazırız. Trabzonsporumuzdan, yönetiminden ve sporcularından hak ettiği yerlere gelmesini, taraftarlarını şampiyonlukla tekrar tanıştırmasını ve o mutluluğu tekrar yaşatmasını bekliyoruz. Bu konuda her türlü desteği vereceğimizi başkanımıza ilettik" ifadelerini kullandı - Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:31 Kaynak: DHA

Spor
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