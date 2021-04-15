Bakan Çavuşoğlu: "Bize hep demokrasi, hukuk dersi vermeye çalışıyorsunuz, üç tane Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var ve siz Türk azınlığın... - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: "Bize hep demokrasi, hukuk dersi vermeye çalışıyorsunuz, üç tane Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var ve siz Türk azınlığın Türk ismini kullanmasına müsaade etmiyorsunuz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

"Bizim arzumuz iki komşu ülke olarak tüm bu meseleleri, diyalogları açık tutarak görüşmek ve devam etmek. Karşılıklı anlayış ve yaklaşım olursa bu meseleleri çözeriz, tek taraflı dayatmayla olmaz"

"Türkiye olarak biz üçüncü taraflar yerine iki ülke olarak tüm bu meseleleri konuşmaya ve bundan sonra uluslararası hukuk sistemi çerçevesinde, samimi bir diyalog çerçevesinde bu konularda görüş ayrılıklarımızı azaltmaya ve işbirliğimizi güçlendirmeye hazırız"

Bakan Çavuşoğlu'ndan Dendias'a tepki

Yunan Bakan ile görüşmede gerginlik

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuk Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın skandal açıklamalarına ilişkin, "Bize hep demokrasi, hukuk dersi vermeye çalışıyorsunuz, üç tane Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var ve siz Türk azınlığın Türk ismini kullanmasına müsaade etmiyorsunuz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonunda ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu ve konuk Bakan Dendias arasında ilk olarak ikili görüşme gerçekleştirilirken, daha sonra heyetlerarası görüşmelere geçildi. Toplantıların sona ermesinin ardından iki bakan ortak basın toplantısında konuştu.

"Bize hep demokrasi, hukuk dersi vermeye çalışıyorsunuz, üç tane Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var ve siz Türk azınlığın Türk ismini kullanmasına müsaade etmiyorsunuz"

Bakan Çavuşoğlu, kendi konuşmasında Yunanistan'ı itham edici bir söylem içinde bulunmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ama bu ilk görüşmenin biz daha pozitif bir atmosferde devam etmesini arzu ediyorduk. Fakat Niko Dendias yaptığı konuşmada maalesef ülkeme yönelik son derece kabul edilemez ithamlarda bulundu. Öncelikle, Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti, kendi haklarını özellikle Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs Türk haklarını korumaya muktedirdir. Attığımız adımlarda haklarımızı korumaya yöneliktir. Biz bu konularda görüş ayrılığımız var ve bundan sonra bu konuları kendi aramızda görüşme konusunda mutabık kaldığımız halde buraya gelip Türkiye'yi suçlarsanız, ben de bunların cevabını vermek durumunda kalırım. Ayrıca Türkiye'de biz, Rum - Ortodoks azınlığı Rum - Ortodoks olarak kabul ediyoruz. Ama siz 'Ben Türküm' diyen Türklere, 'yok sen Türk değilsin, sadece Müslümansın' demenizde ne insanidir, ne de uluslararası hukuka uygundur. İnsani olarak yaklaşımlarınız farklı olabilir. Bize hep demokrasi, hukuk dersi vermeye çalışıyorsunuz, üç tane Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var ve siz Türk azınlığın Türk ismini kullanmasına müsaade etmiyorsunuz. Bunlar Rum Müslümanlar mı? Bunlar kendisi 'ben Türküm' diyorsa Türktür ve bunu da böyle kabul etmek durumundasınız."

"Türkiye olarak biz üçüncü taraflar yerine iki ülke olarak tüm bu meseleleri konuşmaya ve bundan sonra uluslararası hukuk sistemi çerçevesinde, samimi bir diyalog çerçevesinde bu konularda görüş ayrılıklarımızı azaltmaya ve işbirliğimizi güçlendirmeye hazırız"

Anlaşmalar konusunda farklı düşünebileceklerini, Libya'yla olan anlaşmalar da aynı düşünmediklerini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Fakat AB Komisyonu'nun bunu kınaması bir şey ifade etmez ki, Avrupa Adalet Divanı, AB'nin kendi yargı mekanizmasıdır, 'AB'nin deniz yetki alanlarıyla ilgili bir rolü, yetkisi yoktur' demiştir. Hal bu iken AB Komisyonu'nun ne dediği işin doğrusu bizim umurumuzda değil. Göç konusunu biz hiçbir zaman ne AB'ye ne Yunanistan'a karşı kullanmadık. Biz göç konusunda insani davrandık ve göç mutabakatını harfiyen uyguladık. Ama AB bunu uygulamadı. Biz içeride bunları konuştuk. Sizin, dört yılda 80 bin insanı geriye ittiğinizi ve hatta Türkiye üzerinden gitmeyenleri de nasıl denize attığınızı da anlattık ama bunları basının önünde konuşmadık. Ama buraya çıkıyorsunuz basının önünde ülkenize mesaj vermek için Türkiye'yi suçlamaya kalkıyorsunuz. Benim bunları kabul etmem mümkün değil. Biz sadece dostane bir şekilde basın toplantısı dahil tüm konuları samimi bir şekilde konuşmaya çalıştık, konuştuk ve olumlu mesajlar verdik. Tüm bunlara rağmen, Türkiye olarak biz üçüncü taraflar yerine iki ülke olarak tüm bu meseleleri konuşmaya ve bundan sonra uluslararası hukuk sistemi çerçevesinde, samimi bir diyalog çerçevesinde bu konularda görüş ayrılıklarımızı azaltmaya ve işbirliğimizi güçlendirmeye hazırız. Ama böyle basının önünde benim ülkemi ve milletimi ağır bir şekilde itham ederseniz bunun da cevabını vermek durumundayız" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun tepkisi sonrasında Dendias, "Sanki Doğu Akdeniz'de hiçbir şey olmuyormuş gibi davranamam. Yunanistan'ın görüşleri gayet açık. Türkiye hem Ege'de hem de Doğu Akdenis'de uluslararası deniz hukukuna aykırı davranıyor, ihlallerde bulunuyor. Azınlıklar konusuyla ilgili olarak, 'Müslüman azınlık' bunu Lozan Anlaşması söylüyor, biz söylemiyoruz. Lozan Anlaşması bugün yürürlükte ve yürürlükte olmaya devam ediyor" dedi.

Şubat ve martta yaşanan olaylardan sonra Türkiye'nin Yunanistan'dan şikayet etmemesi gerektiğine vurgu yapan Dendias, "Biz yeni bir sayfa açmak istiyoruz ancak açacağımız bu yeni sayfa her tarafın yaptığı yanlışları ve doğruları tespit etmekle başlamalı ve buradaki davranışın doğru olmadığını düşünüyorum. Yunanistan, Türkiye ile pozitif bir gündeme doğru ilerlemek istiyor. Ancak bu bizim dış politikamızın geçerli görüşlerinin ve tezlerinin değişeceği anlamına gelmiyor" diye konuştu.

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de kendi belirlediği ve BM'ye kaydettirdiği kıta sahanlığı içinde faaliyetlerini sürdürdüğünü ve bugüne kadar Türkiye'yi dışlayan, Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan adımlara karşı ne yapabileceğini de gösterdiğini bildiren Bakan Çavuşoğlu, "Ama biz ona rağmen hakça paylaşımdan, uluslararası hukuktan bahsediyoruz. Siz kendinize göre yorumlayabilirsiniz. Ama Lozan Anlaşması ve diğer anlaşmalarda da mesela silahsızlandırılmış adaların statüsü de var bunları da ihlal ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Bizim arzumuz iki komşu ülke olarak tüm bu meseleleri, diyalogları açık tutarak görüşmek ve devam etmek. Karşılıklı anlayış ve yaklaşım olursa bu meseleleri çözeriz, tek taraflı dayatmayla olmaz"

Karşılıklı suçlamalara girildiğinde anlatılacak çok şey olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ege konularında, hava sahası konusunda ve de adaların silahsızlandırılmış statüsüyle ilgili konuları da hariç tutuyorsunuz, mahkemenin yetkisini bu anlamda tanımıyorsunuz. Tam da bizim çözmemiz gereken konular. Burada karşılıklı suçlamalara girdiğimiz zaman birbirimize anlatacağımız çok şey var. Ama ikili derken şunu kastettim. Burada sorunlar iki ülke arasında, bunları çözmek için istikşafi görüşmeler mekanizması başlatılmış mı? Evet başlatılmış. Bunları tekrar bu yöntemle çözmeye karar verdik mi? Evet verdik. Bugün bu amaçla buraya geldik mi? Geldik. Bu gerginliği, tartışmayı sürdürmek istiyorsanız sürdürebilirsiniz, biz de bunu sürdürürüz. Burada AB'yi yok saydığımızdan değil veya uluslararası sistemi yok saydığımızdan değil. Ben şunu söylemeye çalıştım, ikili şekilde bu konuları çözebiliriz. Ama yaşanan süreçte medet umduğunuz AB'nin ve diğer ülkelerin hangi amaçla bunu yaptıklarını da biliyoruz. Size herhangi bir fayda sağlayamayacağını da göstermiş olduk. Bizim arzumuz iki komşu ülke olarak tüm bu meseleleri, diyalogları açık tutarak görüşmek ve devam etmek. Karşılıklı anlayış ve yaklaşım olursa bu meseleleri çözeriz, tek taraflı dayatmayla olmaz. Çözersek yine iki komşu olarak biz çözeriz, başkalarının bir faydası olmaz. Başkaları ancak silah satar, başka amaçlar güder ama biz meselelerimizi çözebiliriz."