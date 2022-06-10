Bakan Çavuşoğlu'nun, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile yapacağı temaslarda da ikili ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınması, Türkiye 'nin Avrupa Birliği üyelik süreci ile bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Çavuşoğlu Çek basınına yazdı: 'Uygulanabilir herhangi bir çözüm, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumalı'

Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Çavuşoğlu, Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Adamova ile görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.