Bakan Çavuşoğlu'ndan Taziye Ziyareti
28 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Muğla'nın Milas ilçesi Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkiindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Şükrü Otlak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Muğla
'nın Milas
ilçesi Sarıkaya
Mahallesi Yumrutaş
mevkiindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Şükrü Otlak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bodrum
'a bir günlük program için gelen Bakan Çavuşoğlu, Bodrum dönüşünde Milas ilçesindeki maden ocağında yaşanan göçükte yaşamını yitiren Şükrü Otlak'ın Kırcağız Mahallesi'ndeki evini ziyaret ederek, ailesine başsağlığı diledi. Taziye evinde yapılan duanın ardından Bakan Çavuşoğlu, Aydın
'a hareket etti.
(Bekir Tosun/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:26 Kaynak: İHA
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