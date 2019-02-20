Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu'ndan Taziye Ziyareti

Bakan Çavuşoğlu'ndan Taziye Ziyareti

28 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Muğla'nın Milas ilçesi Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkiindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Şükrü Otlak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Taziye Ziyareti, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Muğla'nın Milas ilçesi Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkiindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Şükrü Otlak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bodrum'a bir günlük program için gelen Bakan Çavuşoğlu, Bodrum dönüşünde Milas ilçesindeki maden ocağında yaşanan göçükte yaşamını yitiren Şükrü Otlak'ın Kırcağız Mahallesi'ndeki evini ziyaret ederek, ailesine başsağlığı diledi. Taziye evinde yapılan duanın ardından Bakan Çavuşoğlu, Aydın'a hareket etti.

(Bekir Tosun/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:26 Kaynak: İHA

Muğla, Milas, Güncel
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