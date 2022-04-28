Bakan Çavuşoğlu, PARLATINO Başkanı Giacoppo ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, PARLATINO Başkanı Giacoppo ile görüştü

28.04.2022 00:05
Bakan Çavuşoğlu, PARLATINO Başkanı Giacoppo ile görüştü

BUENOS Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Panama'da, Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu (PARLATINO) Başkanı Silvia Giacoppo'yu ziyaret etti.

BUENOS Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Panama'da, Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu (PARLATINO) Başkanı Silvia Giacoppo'yu ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Başkanı ile görüştük. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gözlemci üyeliği, bölgeyle ilişkilerimizi güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye, merkezi Panama'da bulunan PARLATINO'ya Ekim 2021'de gözlemci üye olarak katılmıştı.

Türkiye'den Panama'ya Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk resmi ziyareti gerçekleştiren Çavuşoğlu, Latin Amerika turuna 23 Nisan'da Uruguay'dan başlamış, ardından da Brezilya, Ekvador ve Kolombiya'yı ziyaret etmişti.

Bakan Çavuşoğlu, PARLATINO Başkanı Giacoppo ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, PARLATINO Başkanı Giacoppo ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, PARLATINO Başkanı Giacoppo ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, PARLATINO Başkanı Giacoppo ile görüştü

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Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika, Karayipler, Panama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, PARLATINO Başkanı Giacoppo ile görüştü - Son Dakika


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