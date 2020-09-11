- Bakan Çavuşoğlu, Senegal Dışişleri Bakanı Amadou Ba ile görüştü - Son Dakika

- Bakan Çavuşoğlu, Senegal Dışişleri Bakanı Amadou Ba ile görüştü

DAKAR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal Dışişleri Bakanı Amadou Ba ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslar gerçekleştirmek üzere Batı Afrika ziyareti turunun son durağı olan Senegal'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Senegalli mevkidaşı Amadou Ba ile başbaşa görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra yapılan heyetlerarası görüşmede iki ülke arasında yüksek öğrenim ve kültür alanlarında anlaşmalar imzalandı.

Çavuşoğlu, ayrıca Dakar Büyükelçiliğinin yeni binasının temel atma törenine katıldı.