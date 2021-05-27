Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'a gidecek - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın daveti üzerine 30-31 Mayıs'ta Yunanistan'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın davetine icabetle 30-31 Mayıs 2021 tarihlerinde Yunanistan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız, Atina'ya geçmeden önce, 30 Mayıs 2021 tarihinde, Batı Trakya'yı ziyaret edecektir" denildi.