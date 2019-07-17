Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğu, Barzani ile görüştü
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Bakan Çavuşoğu, Barzani ile görüştü

54 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

Bakan Çavuşoğu, Barzani ile görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.
(İHA)
Mevlüt Çavuşoğlu, Mesut Barzani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:25 Kaynak: İHA
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