Bakan Çavuşoğu, Barzani ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:25 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani
ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.
(İHA)
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