Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez'den Özel Sektöre Doğalgaz ve Petrol Arama Daveti

Bakan Dönmez'den Özel Sektöre Doğalgaz ve Petrol Arama Daveti

8 saat önce

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) ev sahipliğinde düzenlenen IEA Dünya Enerji Görünümü 2018 Raporu’nun (World Energy Outlook 2018) Türkiye tanıtım toplantısı dün yapıldı. İran Heyeti’nin Türkiye ziyareti nedeniyle toplantıya katılamayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bir mesaj gönderdi. Dönmez, Türkiye’de tüm ulaşım elektrikli hâle getirilse bile bugünkü petrol üretiminin […]The post Bakan Dönmez’den özel sektöre doğalgaz ve petrol arama daveti appeared first on Enerji Enstitüsü.

Bakan Dönmez'den Özel Sektöre Doğalgaz ve Petrol Arama Daveti, System.String[]
Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) ev sahipliğinde düzenlenen IEA Dünya Enerji Görünümü 2018 Raporu'nun (World Energy Outlook 2018) Türkiye tanıtım toplantısı dün yapıldı.

İran Heyeti'nin Türkiye ziyareti nedeniyle toplantıya katılamayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bir mesaj gönderdi. Dönmez, Türkiye'de tüm ulaşım elektrikli hale getirilse bile bugünkü petrol üretiminin en az iki katına ulaşılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu sebeple Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında denizlerimizdeki petrol ve gaz aramacılığında iki sondaj gemisiyle hızla yolumuza devam edeceğiz. Hep dediğimiz gibi 'varsa bulacağız'. Bu vesileyle tüm iş insanlarını da Türkiye'de petrol ve gaz aramacılığı sektörüne yatırım yapmaya davet ediyorum. Çünkü petrol ve fosil kaynaklar olmadan, en azından bir 50 sene daha enerji sisteminin çarkları dönmeyecek" ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Son 16 yılda Türkiye enerji sektöründe çok önemli gelişmeler yaşadık. Artan enerji talebinin karşılanmasına yönelik olarak, büyük bölümü özel sektör tarafından olmak üzere, sadece elektrik ve doğal gaz sektörlerinde 100 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirildi" dedi.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birol da petrol fiyatlarının enerji tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir oynaklık dönemine girildiğini ifade ederek, bu dönemin uzun süre devam edeceğini vurguladı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik de iş dünyasının yapısal reformlarla desteklenen ve öngörülebilirliğin arttığı dönemlerde, gerek devletin ihtiyaç duyduğu, gerekse yönlendirdiği alanlarda yatırım yapma yönünde her zaman cesaretle yerini aldığını söyledi. Bilecik yapılan desteklerin enerji fiyatları üzerinden değil, sosyal fayda odaklı olarak ihtiyaç gruplarına doğrudan gerçekleştirilmesine yönelik modeller üzerinde çalışılması gerektiğine işaret etti.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:28 

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