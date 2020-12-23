Bakan Dönmez, Madencilik Şurası Ön Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bakan Dönmez, Madencilik Şurası Ön Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması

23.12.2020 17:09
Bakan Dönmez, Madencilik Şurası Ön Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin, madenleri verimli ve sürdürülebilir kullanma politikasıyla salgın sürecinde en yüksek faydayı elde edeceğini belirterek, "2021 yılında beklenen normale dönüş süreci ve küresel toparlanma eğilimiyle emtia fiyatlarında artışlar bekliyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin, madenleri verimli ve sürdürülebilir kullanma politikasıyla salgın sürecinde en yüksek faydayı elde edeceğini belirterek, "2021 yılında beklenen normale dönüş süreci ve küresel toparlanma eğilimiyle emtia fiyatlarında artışlar bekliyoruz." dedi.

Bakan Dönmez, videokonferans yöntemiyle katıldığı Madencilik Şurası Ön Çalıştayı'nda, 2020'nin Türkiye'nin enerji sektörü açısından müjdelerle ve rekorlarla dolu bir yıl olduğunu ifade etti.

Dönmez, Fatih'in Karadeniz'deki keşfi, yenilenebilir enerjide tüm zamanların rekorları, madencilik sektörünün her türlü zorluğa rağmen hız kesmeyen üretimi, enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi hamleleri, Doğu Akdeniz'deki egemenlik mücadelesi gibi pek çok başarının 2020'yi Türkiye açısından farklı bir yere taşıdığını söyledi.

Madencilik Şurası Ön Çalıştayı'nın da 2020'nin değerlendirilmesi ve daha sürdürülebilir bir madencilik için sektöre büyük fırsatlar sunacağını dile getiren Dönmez, "2021'de de inşallah maden şuramızın üçüncüsünü hep birlikte yapmayı arzu ediyoruz. Kamu, sektör temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinin bir araya geldiği bu tür buluşmalar Türkiye'de madenciliğin geleceğinin ve yönünün şekillenmesi açısından oldukça önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Hem MTA hem de özel sektör tarafından yürütülen maden arama, geliştirme ve Ar-Ge faaliyetleriyle ciddi bir potansiyeli ortaya çıkaracaklarını belirten Dönmez, "2020 yılına dönüp baktığımızda madencilik sektörü, sahip olduğu güvenlik kültürüyle pandemi sürecini en az hasarla atlatmak için faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. 2021 yılında beklenen normale dönüş süreci ve küresel toparlanma eğilimiyle emtia fiyatlarında artışlar bekliyoruz." diye konuştu.

Madende ihracat değerleri pozitife dönmeye başladı

Dönmez, küresel ölçekte ekonomileri duraklatan salgının madencilik sektörünü de olumsuz etkilediğine işaret ederek şöyle konuştu:

"Normalleşme adımlarını attığımız haziran ayıyla birlikte ihracat değerlerimiz de pozitife dönmeye başladı. Kasım sonunda geçen yıla göre toplamda sadece yüzde 4'lük bir ihracat kaybı yaşadık. Kasım itibarıyla altın hariç toplam 25 milyon ton maden ürünü ihraç ettik. Böylece maden ihracatında 2019'u neredeyse yakaladık."

Salgın sürecinde madencilik operasyonlarına dair evrakın teslim sürelerinde ve bu durumdan kaynaklı cezai müeyyidelerde birçok kolaylık sağladıklarını dile getiren Dönmez, yer altı kömür işletmelerinde işçi maliyetlerine verilen destekle emek yoğun sektör olan yer altı kömür madenciliğine verilen önemi tekrar gösterdiklerini ifade etti.

Dönmez, küresel trendleri ve Türkiye'nin gelecek ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini, bu kapsamda ETİ Maden Pilot Lityum Üretim Tesisi'nin açılışını cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da videokonferans yöntemiyle katılacağı programda gerçekleştireceklerini bildirdi.

Bor Karbür Tesisi'nin ise sivil sanayide ve savunma sanayisinde ithalatı azaltma yönünde önemli bir katkı sağlayacağını ve borda katma değerli uç ürün zincirine bir halka daha ekleneceğini belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"MTA'nın yakın dönemdeki keşiflerinden Malatya Kuluncak sahası gerek içerdiği lityum potansiyeli gerekse nadir toprak elementleriyle ülkemiz için önemli bir fırsat oluşturacak. Yine MTA'nın laboratuvar ölçeğinde yüzde 99'un üzerinde ürettiği nadir toprak elementleri ve oksitleri bu alanda koyduğumuz hedeflerimize emin adımlarla ilerlememizi sağlıyor. Diğer taraftan, pandemi süreciyle metal fiyatlarında zaman zaman negatif yönlü dalgalanmalar olsa da altın ve gümüş gibi değerli metallerin yukarı yönlü ciddi hareketleri oldu. Biz de altın üretiminde 2018'den itibaren başlayan artış trendimizi devam ettiriyoruz. 2020 sonunda hedefimiz olan 40 tonun üzeri altın üretimini gerçekleştireceğiz."

Madencilikte dijital sistemlere yatırım

Dönmez, salgınla birlikte otonom ve dijital sistemler ile uzaktan çalışma sisteminin madencilik sektöründe de uygulanmaya başlandığını ifade etti, 5G teknolojileri ve dijital sistem yatırımlarının dünyada artarak devam edeceğini ve nikel, bakır, kurşun ve çinko gibi metallere olan ilginin daha da artacağını söyledi.

Bu yılın başında temeli atılan Çinko Metal Külçe Üretim Tesisi ve diğer yatırımlarla Türkiye'nin gelişmelerin gerisinde kalmayacağını vurgulayan Dönmez, "Madencilikte uç ürünle farklılaşacağız. Milli Enerji ve Maden Politikamız doğrultusunda küresel gelişmeleri dikkate alarak madencilikte yeni adımlar atmayı sürdüreceğiz." dedi.

Madencilik, Türkiye, Enerji, Bakan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez, Madencilik Şurası Ön Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belli oldu Pınar Gültekin'in katilinin ifadesi kan dondurdu: Pınar'ı yakarken kardeşine "Kokoreç yakıyorum" demiş Eski Tottenham'lı Trippier, bahis nedeniyle 10 hafta ceza aldı Ankara'da polisi şehit edip, 3 kişiyi de yaralayan şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Altının kilogramı 457 bin 600 liraya geriledi Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu Yasa dışı yollardan maymun alan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin 10 yıl 6 aya kadar hapsi istendi İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı
Alanyaspor evinde Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı Alanyaspor evinde Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı         
17:58
Eski dünya güzeli Norma Cappagli, otobüs altında kalarak can verdi Eski dünya güzeli Norma Cappagli, otobüs altında kalarak can verdi         
17:36
Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: 2022'ye kadar sürü bağışıklığı sağlanamaz Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: 2022'ye kadar sürü bağışıklığı sağlanamaz         
17:21
Cem Uzan'ın 'ittifak' açıklaması sosyal medyada gündem oldu Cem Uzan'ın 'ittifak' açıklaması sosyal medyada gündem oldu         
17:08
22 gündür kayıp olarak aranan yaşlı kadın, ölü bulundu 22 gündür kayıp olarak aranan yaşlı kadın, ölü bulundu         
16:58
Club Brugge, Samatta için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak Club Brugge, Samatta için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak         
16:39
Eski eşi tarafından dolandırıldığını söyleyen Songül Karlı: Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım Eski eşi tarafından dolandırıldığını söyleyen Songül Karlı: Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım         
16:21
Eşiyle ilişkisi olan adamı önce dövüp sonra çıplak dolaştırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı Eşiyle ilişkisi olan adamı önce dövüp sonra çıplak dolaştırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı         
15:51
Pınar'ın katledildiği evdeki keşifte kahreden detay! Nasıl yaktığını anlatması için varil getirildi Pınar'ın katledildiği evdeki keşifte kahreden detay! Nasıl yaktığını anlatması için varil getirildi         
15:19
Son Dakika: İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam Son Dakika: İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam         
14:38
Koronanın 17 farklı mutasyonuna rastlanan Almanya'da cansız bedenler krematoryumda yakılmaya başlandı Koronanın 17 farklı mutasyonuna rastlanan Almanya'da cansız bedenler krematoryumda yakılmaya başlandı         
14:28
Son Dakika! Erdoğan'dan Son Dakika! Erdoğan'dan "Gönlünüzden geçen asgari ücret nedir?" sorusuna yanıt: Belli bir yere gelsin, cevap vereceğiz         
13:25
Adana'nın 'Nimet Ablası' şehir dışına kargo ile bilet gönderiyor Adana'nın 'Nimet Ablası' şehir dışına kargo ile bilet gönderiyor         
12:09
Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı         
12:06
Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor         
11:58
Eski eşini ormanda boğazını kesip öldürmüştü: Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim Eski eşini ormanda boğazını kesip öldürmüştü: Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim         
11:39
Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 18:04:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Dönmez, Madencilik Şurası Ön Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei