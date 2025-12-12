Bütçe görüşmelerinde protesto: Milletvekilleri salonu boşalttı - Son Dakika
Bütçe görüşmelerinde protesto: Milletvekilleri salonu boşalttı

12.12.2025 21:12  Güncelleme: 21:55
Bütçe görüşmelerinde protesto: Milletvekilleri salonu boşalttı
Haber Videosu

TBMM Genel Kurulu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülürken, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması muhalefetin protestosuna sahne oldu. Muhalefet vekilleri Kartalkaya'daki otel yangınında 78 kişinin yaşamını yitirmesinde Bakan Ersoy'un sorumluluğu olduğu gerekçesiyle salonu terk etti.

TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kürsüye çıkmasıyla yükseldi.

Kartalkaya'daki otel yangınında 78 kişinin yaşamını yitirmesinde Bakan Ersoy'un sorumluluğu bulunduğunu savunan CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi milletvekilleri, Ersoy'un konuşmasını protesto ederek topluca salonu terk etti.

TBMM Başkanvekili Celal Adan yönetimindeki Genel Kurulda grubu bulunan partiler bütçe üzerine görüşlerini açıkladıktan sonra bakanların sunumlarına geçildi. Kürsüye ilk olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geldi.

MUHALEFET MİLLETVEKİLLERİ ARDI ARDINA SALONDAN ÇIKTI

Ersoy'un konuşmaya başlamasıyla birlikte CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi milletvekilleri, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangında Bakan Ersoy'un sorumluluğu olduğu gerekçesiyle ayağa kalkarak salonu protesto eşliğinde terk etti.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Samet Samet:
    Böyle çapulcuyu bakan yaparsan olacağı budur adamda utanma arlanma haysiyet onu geç karakter hiç yok 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:13
Güllü’nün kızı: Ben suçsuzum, gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak
Güllü'nün kızı: Ben suçsuzum, gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak
22:19
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatları davadan çekildi
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları davadan çekildi
20:45
Ukrayna’da Türk gemisine düzenlenen saldırı ile ilgili Dışişleri’nden açıklama
Ukrayna'da Türk gemisine düzenlenen saldırı ile ilgili Dışişleri'nden açıklama
20:22
Karadeniz’de 4.1, Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem
Karadeniz'de 4.1, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
20:19
Kartal’da polis merkezinde bir şahıs bekçiye saldırarak silahını almaya çalıştı
Kartal'da polis merkezinde bir şahıs bekçiye saldırarak silahını almaya çalıştı
19:08
Rusya, Ukrayna’nın Odessa kentine saldırı düzenledi, Türk gemisi isabet aldı
Rusya, Ukrayna'nın Odessa kentine saldırı düzenledi, Türk gemisi isabet aldı
