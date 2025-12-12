Bütçe görüşmelerinde protesto: Milletvekilleri salonu boşalttı

TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kürsüye çıkmasıyla yükseldi.

Kartalkaya'daki otel yangınında 78 kişinin yaşamını yitirmesinde Bakan Ersoy'un sorumluluğu bulunduğunu savunan CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi milletvekilleri, Ersoy'un konuşmasını protesto ederek topluca salonu terk etti.

TBMM Başkanvekili Celal Adan yönetimindeki Genel Kurulda grubu bulunan partiler bütçe üzerine görüşlerini açıkladıktan sonra bakanların sunumlarına geçildi. Kürsüye ilk olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geldi.

MUHALEFET MİLLETVEKİLLERİ ARDI ARDINA SALONDAN ÇIKTI

Ersoy'un konuşmaya başlamasıyla birlikte CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi milletvekilleri, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangında Bakan Ersoy'un sorumluluğu olduğu gerekçesiyle ayağa kalkarak salonu protesto eşliğinde terk etti.