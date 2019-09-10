Son Dakika Haberleri: Bakan ersoy, arter müzesi'nin açılışına katıldı
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Bakan ersoy, arter müzesi'nin açılışına katıldı

58 dakika önce

BEYOĞLU'nda müze açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sanata sunulan her hizmet, sağlıklı, huzurlu, gelişmiş ve çağdaş bir toplum inşa etmede harcanan çaba, kat edilen mesafedir" ifadelerini kullandı.

Bakan ersoy, arter müzesi'nin açılışına katıldı, System.String[]
BEYOĞLU'nda müze açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sanata sunulan her hizmet, sağlıklı, huzurlu, gelişmiş ve çağdaş bir toplum inşa etmede harcanan çaba, kat edilen mesafedir" ifadelerini kullandı.


Dolapdere'deki yeni binasını 13 Eylül Cuma günü ziyarete açmaya hazırlanan Arter Müzesi'nin, Koç Holding ve Arter Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ve Arter Kurucu Direktörü Melih Fereli'nin ev sahipliğinde gerçekleşen protokol açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşinin yanı sıra Bakanlık yetkilileri ve sanat-iş  dünyasından çok sayıda davetli katıldı.


"SANAT, HAYATIN MONOTONLUĞU İÇİNDEN BİZİ ÇEKİP ÇIKARIR"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sanat, hayata dair duygu ve fikir dünyamızda önümüze yeni kapılar açar. Tüm duyularımızla hissedebildiğimiz, farklı ve zengin dünyalar keşfederiz.  Bu yönüyle sanat, hayatın koşuşturmaları, klişeleri, monotonluğu içinden bizi çekip çıkarır. Sanatçının renge, sese, biçime bürünen iç dünyasında kendimizce yolculuk ederiz. Şüphesiz hepimizin zaman zaman bu uzaklaşmaya, yeni dünyaları keşfetmeye ihtiyacı var.  Sayın Ömer Koç ve ekibinin bu ihtiyaca, sanatın tüm imkan ve zenginlikleriyle sunduğu cevap, her türlü takdiri hak etmektedir. Kendilerini tebrik ediyorum ve bu vesileyle Vehbi Koç Vakfı'nın da 50. yılını kutluyor, Sayın Vehbi Koç'u rahmetle anıyorum" diye konuştu.


"BU BİLİNCİ YAYMAK ZORUNDAYIZ"
Bakan Ersoy, "Sanata sunulan her hizmet, sağlıklı, huzurlu, gelişmiş ve çağdaş bir toplum inşa etmede harcanan çaba, kat edilen mesafedir. Sanatçılarımız bu noktada, çok uzun mesafeleri çok hızlı bir şekilde aşmamızı sağlayacak rehberlerdir. Bizler, gerek kamu gerek özel iştirakler olarak, sanata ve sanatçıya bu farkındalıkla yaklaşmak, bu bilinci yaymak zorundayız" şeklinde konuştu. Konuşmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy müzeyi gezdi. Arter Müzesinin sahne sanatları, klasik, çağdaş ve elektronik müzik, film, performans sanatı ve dijital sanatlar gibi pek çok disiplinin, etkinlik programı kapsamında ilk dört ay içinde yer alacak sanatçılar arasında Aydın Esen, Portrait and a Dream, Elif Çağlar Quartet, Can Çakmur, In Hoodies, Emin Fındıkoğlu Beşlisi ile Tolgahan Çoğulu ve Sinan Ayyıldız Duo gibi çok sayıda sanatçı bulunuyor.


- İstanbul
Mehmet Nuri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:56 Kaynak: DHA
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